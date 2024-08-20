Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Зените» заявили, что Изидор перейдёт в «Сандерленд»

Сортировать
Все комментарии
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан ответ n46hd8gc2d6u (раскрыть)
сегодня в 05:20
Он не Спартаком испорчен,а своей женой. Это ведь жена надоумила его в Зенит перейти. Оказывается агент и жена Соболева решают за него.
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
сегодня в 05:18
Неужели в Зените решили забрать Соболева? Слава Богу,быстрее бы.
valt134
valt134
сегодня в 01:25
И только в Сандерленде об этом ничего не знают…
MIvan
MIvan
сегодня в 00:20
И замаячила в "Зените" тень ВЕЛИКОГО Соболева.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:42
Руководству фк ЗЕНИТ виднее что и как..
Какодемон
Какодемон
вчера в 21:57
а помните был такой Лаки Изибор. так этот Исидор ему ему в подметки не годиться
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:48
Ни с чем, не смог Семак увеличить его трансферную стоимость. Теперь надежда на Сандерленд
Сп62
Сп62
вчера в 21:39
Зачем Зенит вообще брал Изидора, если и в Локо он был не на первых ролях. Чья-то прихоть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:07, ред.
Остались ни с чем???)))
Да Изидор и не был вроде никогда ключевым игроком у Семака...
Я вообще думаю они не знакомы...))

На счёт "ослабили Локо"...тонкий юмор....
Это разве не Локо за ненадобностью его по арендам предлагал???...с правом выкупа...
Впрочем Глушенков тоже их не устраивал....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:42
Ослабили Локо и теперь остались ни с чем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24
будет прикольно, если к матчу с Спартаком Зенит купит соболева.
насчет Изидора - все отлично, даже чемпионшип крутой турнир чем РПЛ.
надеюсь, что там заиграет и поможет Сандерлэнде наконец вернутся в АПЛ.
всем лучше будет.
и это будет первый трансфер межжду Англии и России за последние непростые годы.
Хиромант
Хиромант ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:14
- Эх, чуть бы раньше... Чтобы Соболев (в составе Зенита) вышел против Спартака! Такой блокбастер я бы смотрел бесконечно... Жаль, что сценаристы со сроками подвели... А согласитесь, было бы на что посмотреть... Месть за все месяцы в ссылке, и прочие наезды... Жаль...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:10
Изидор это тот,который по словам Медведева должен был своим трансфером в Зенит потрясти всю РПЛ? Потряс? От смеха да.
lotsman
lotsman
вчера в 20:01
Ну и хорошо, удачи ему в Чемпионшипе.
4ks7ujppn2yp
4ks7ujppn2yp
вчера в 19:54
Нашел себе место в Англии, тоже хорошо, это не в Испании лечиться.
n46hd8gc2d6u
n46hd8gc2d6u ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:50
Соболев испорчен спартаком, ему не место в Зените.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:44
А нужен ли он в Европе ?
sv_1969
sv_1969 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:37
В Зените ему сначала зрЯплату положили поболее!А теперь можно и в европу))
adekvat
adekvat
вчера в 19:26
Два слова, Слава богу.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:16
Вот и все, а он боялся. Даже юбка не помялась. Больше криков было при переходе из Локо в Зенит. Можно было сразу идти из Локо в Европу, а не на лавку
7kq46pj45p9g
7kq46pj45p9g
вчера в 19:16
Надо делать перемены во время!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:03
Освобождают место под Соболева?...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:54
Надо же анголаксам нужен , а зениту нет...подавай им Соболева...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 