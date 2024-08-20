В «Зените» заявили, что Изидор перейдёт в «Сандерленд»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Вильсон Изидор перейдёт в «Сандерленд».
Вильсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Вильсон Изидор перейдёт в «Сандерленд».
Вильсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия.
Да Изидор и не был вроде никогда ключевым игроком у Семака...
Я вообще думаю они не знакомы...))
На счёт "ослабили Локо"...тонкий юмор....
Это разве не Локо за ненадобностью его по арендам предлагал???...с правом выкупа...
Впрочем Глушенков тоже их не устраивал....
Да Изидор и не был вроде никогда ключевым игроком у Семака...
Я вообще думаю они не знакомы...))
На счёт "ослабили Локо"...тонкий юмор....
Это разве не Локо за ненадобностью его по арендам предлагал???...с правом выкупа...
Впрочем Глушенков тоже их не устраивал....
насчет Изидора - все отлично, даже чемпионшип крутой турнир чем РПЛ.
надеюсь, что там заиграет и поможет Сандерлэнде наконец вернутся в АПЛ.
всем лучше будет.
и это будет первый трансфер межжду Англии и России за последние непростые годы.
насчет Изидора - все отлично, даже чемпионшип крутой турнир чем РПЛ.
надеюсь, что там заиграет и поможет Сандерлэнде наконец вернутся в АПЛ.
всем лучше будет.
и это будет первый трансфер межжду Англии и России за последние непростые годы.