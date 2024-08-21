«Барселона» готова подписать Кьезу за 15 млн евро

«Барселона» хочет подписать вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.
Каталонский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро.
Сам игрок хочет перейти в стан «сине-гранатовых», несмотря на интерес со стороны «Интера».
«Барселона» хочет подписать вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.
Каталонский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро.
Сам игрок хочет перейти в стан «сине-гранатовых», несмотря на интерес со стороны «Интера».
Который стоит 35 млн...
Который стоит 35 млн...
(Это значит Барселона его точно не купит, разве что Челси)
(Это значит Барселона его точно не купит, разве что Челси)