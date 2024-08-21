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«Барселона» готова подписать Кьезу за 15 млн евро

вчера, 22:57

«Барселона» хочет подписать вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

Каталонский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

Сам игрок хочет перейти в стан «сине-гранатовых», несмотря на интерес со стороны «Интера».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:50
Думаю ещё клубов 30-40 хотели бы купить игрока за 15 млн....
Который стоит 35 млн...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:56
Он получил травму в матче с Челси (порвал кресты) и после возвращения не может набрать ход
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 12:55
Идеально для Кьезы, конечно не хотелось его отпускать но Мотте виднее
Кент 15
Кент 15 ответ НE Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 12:13
Зато у вас радость. Походу избавились от Фелиша. И Галахера заимели.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 12:01, ред.
На разных сайтах примерно одно и тоже пишут, для игрока запаса у Кьезы слишком высокая з.п. в 6 млн в год. На первый состав Мотта его ставить не хочет, а для запасного у Кьезы слишком высокие запросы, он отклонил предложение Ювентуса на контракт с понижением з.п. В общем забивает мало, а хочет много.
(Это значит Барселона его точно не купит, разве что Челси)
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:03
Да что с этим игроком стало? Помню Юве 100 лямов за него просил в начале его карьеры
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:16
Непонятно,зачем он нужен Барселоне,состав и так хороший.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:53
Господь с вами. Если "Барселона" хочет нарушить свои стройные ряды, тогда да, пожалуйста.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:36, ред.
А чего не Машу Шарапову?.. 🤔😀
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:02
А продавца сумма устраивает?
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