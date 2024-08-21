«Барселона» готова подписать Кьезу за 15 млн евро

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вчера, 22:57

«Барселона» хочет подписать вингера «Ювентуса» .

Каталонский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро.

Сам игрок хочет перейти в стан «сине-гранатовых», несмотря на интерес со стороны «Интера».