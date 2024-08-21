Серхи Роберто близок к переходу в «Комо»

«Комо» подпишет контракт с защитником Серхи Роберто. Он будет рассчитан на 2 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Также «Комо» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне.
«Комо» подпишет контракт с защитником Серхи Роберто. Он будет рассчитан на 2 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Также «Комо» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне.
В этом большая личная заслуга их тренера Фабрегаса.
Но собрать хороших мастеров ещё не сделать их командой.
Мне кажется, что с этим у Сеска будут большие сложности.
В бытность игроком он сам не был командным человеком.
В этом большая личная заслуга их тренера Фабрегаса.
Но собрать хороших мастеров ещё не сделать их командой.
Мне кажется, что с этим у Сеска будут большие сложности.
В бытность игроком он сам не был командным человеком.