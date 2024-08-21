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Серхи Роберто близок к переходу в «Комо»

вчера, 21:46

«Комо» подпишет контракт с защитником Серхи Роберто. Он будет рассчитан на 2 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Также «Комо» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:27
Пошёл на повышение.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:15
В Комо собираются известные игроки.
В этом большая личная заслуга их тренера Фабрегаса.
Но собрать хороших мастеров ещё не сделать их командой.
Мне кажется, что с этим у Сеска будут большие сложности.
В бытность игроком он сам не был командным человеком.
s3eer47r5kgw
s3eer47r5kgw
вчера в 21:49
Комо решило обосноваться надолго в Серии А
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