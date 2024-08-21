Неймар готов на всё, чтобы вернуться в «Барселону»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет вернуться в «Барселону».
Бразилец готов на всё ради перехода в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет вернуться в «Барселону».
Бразилец готов на всё ради перехода в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.
От того Неймара, что блистал будучи на пике своей формы, в лучшем случае половина осталась.
От того Неймара, что блистал будучи на пике своей формы, в лучшем случае половина осталась.
да и не готов он ни на что
да и не готов он ни на что
Талант не пропьешь.
Талант не пропьешь.