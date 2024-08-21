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Неймар готов на всё, чтобы вернуться в «Барселону»

вчера, 21:42

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар хочет вернуться в «Барселону».

Бразилец готов на всё ради перехода в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:19, ред.
А что он полезного может дать сейчас "Барселоне"?
От того Неймара, что блистал будучи на пике своей формы, в лучшем случае половина осталась.
4RT
4RT
сегодня в 11:28
Готов на всё только бы не в зенит 😁
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:15
Неймар наслаждается жизнью уже, зачем ему эта Барселона, опять делать видимость работы, когда можно просто отдыхать у арабов
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:56
Ахаха, Неймар теперь саудитов шантажирует на повышение зарплаты?
2hjpp3tpjzj7
2hjpp3tpjzj7
сегодня в 08:54
Не думаю ,что Неймар хочет в Барселону,это очередные сплетни перед выходом Неймара на поле,как это было всегда!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 08:33
Не фанат Барсы, но на кой Неймар ей нужен? 😁
112910415
112910415
сегодня в 07:22
выдумки это
да и не готов он ни на что
memphis
memphis ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 06:50
Рональдиньо добился всего, а Неймар ничего
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 03:09
Сейчас вспоминаешь время, когда Неймара только сватали в Реал и Барселону из Бразилии - кем только не называли, и новым Пеле, и заменой Роналду, и претендентом на мировое господство в футболе, который затмит весь футбол собой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:50
Такой талант был но гопничество загубило его,такой же гопник Рональдиньо алкаш.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:43, ред.
Две "сухие" строчки. Информация - то откуда, господа ? Может он сказал это, лёжа в бреду под капельницей, а сосед по палате услышал и позвонил знакомому журналисту.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:37
А Барселона зарплату в 7 млн потянет?
Mi6
Mi6
вчера в 23:29
Время неумолимо
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:10
Трофеи "капают".. Деньги тоже.. Зачем?.. 🤭
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:52
Талант то нет! А вот здоровье ДА!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:52
А готов ли он играть в Барселоне за лямов 7-8 в год?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 22:46
Неужели даже похудеть?
Comentarios
Comentarios ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:37
Раньше наверное да ща шлангует
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:36
Неймар даже сегодня молодым фору даст.
Талант не пропьешь.
TheBoLt
TheBoLt ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:32
Более того, они его зарегистрировать не смогут))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:24
Барса ещё Месси должна, какой ей Неймар))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:23
"Барсе" он точно не нужен.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:01
Молодой перспективный )
2ggdu52uw8bh
2ggdu52uw8bh
вчера в 21:59
Лучшие его годы уже прошли, не нужен он Барселоне
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:54
А Барса скорее всего не готова к тому , что бы Неймар вернулся, ну ни как...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:52
Симулянт готов за бесплатно?
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:45
При всём уважении к нему, его достижениям и порой отличной игре, пусть даже и в прошлом, но Неймар лично у меня ассоциируется с каким-нибудь участником евровидения.
Рамазан Набиев
Рамазан Набиев
вчера в 21:44
Ну нет уж. У нас и так уже лазарет весь переполнен. Жаль конечно что Илькая отпустили. Надеюсь Ольмо не разочарует
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
Ну пусть выкупит себя у саудитов и сам себе зарплату платит в барсе, тогда возможно что-то и получится))
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