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«Легия» купит молодого игрока «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:42

Полузащитник Максимилиано Ойеделе близок к переходу из «Манчестер Юнайтед» в «Легию».

Сделка будет закрыта в ближайшее время, «дьяволы» получат процент от будущей перепродажи игрока.

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Все комментарии
6xsrahagjb85
6xsrahagjb85
вчера в 19:14
Молодой, перспективный!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:44
Как игрок согласился на такой переход?
Чему этого человека могут научить в Легии?
Свой профессиональный уровень он не повысит.
Да и хороших денег он в Польше не заработает.
Ну и зачем ему это?
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:59
Глянул фотку , ну прямо настоящий поляк!!!)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:53
Может будет даже играть в основе....
wg697nx2c7em
wg697nx2c7em
вчера в 15:29
Значит там молодому игроку будет лучше!!!
Гость
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