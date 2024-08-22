«Легия» купит молодого игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Максимилиано Ойеделе близок к переходу из «Манчестер Юнайтед» в «Легию».
Сделка будет закрыта в ближайшее время, «дьяволы» получат процент от будущей перепродажи игрока.
Полузащитник Максимилиано Ойеделе близок к переходу из «Манчестер Юнайтед» в «Легию».
Сделка будет закрыта в ближайшее время, «дьяволы» получат процент от будущей перепродажи игрока.
Чему этого человека могут научить в Легии?
Свой профессиональный уровень он не повысит.
Да и хороших денег он в Польше не заработает.
Ну и зачем ему это?
Чему этого человека могут научить в Легии?
Свой профессиональный уровень он не повысит.
Да и хороших денег он в Польше не заработает.
Ну и зачем ему это?