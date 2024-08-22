«Аль-Наср» хочет подписать молодого бразильского нападающего

Нападающий клуба «Коринтианс» Уэсли Гассова заинтересовал «Аль-Наср».
Саудовский коллектив предлагает за игрока около 18 миллионов долларов. Переговоры продолжаются.
Нападающий клуба «Коринтианс» Уэсли Гассова заинтересовал «Аль-Наср».
Саудовский коллектив предлагает за игрока около 18 миллионов долларов. Переговоры продолжаются.
Это ты после 2:0 и 0:3 с Атлетико М никак не успокоишься? Дааа, знатно тогда Рон утëр яйцетряса🤣
А сейчас просто бабло зарабатывает. Но есть что вспомнить. А кто-то никак забыть не может, ахаха
Это ты после 2:0 и 0:3 с Атлетико М никак не успокоишься? Дааа, знатно тогда Рон утëр яйцетряса🤣
А сейчас просто бабло зарабатывает. Но есть что вспомнить. А кто-то никак забыть не может, ахаха