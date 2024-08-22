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«Аль-Наср» хочет подписать молодого бразильского нападающего

вчера, 08:19

Нападающий клуба «Коринтианс» Уэсли Гассова заинтересовал «Аль-Наср».

Саудовский коллектив предлагает за игрока около 18 миллионов долларов. Переговоры продолжаются.

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Все комментарии
Кент 15
Кент 15
вчера в 21:33
Неэгоист!
Это ты после 2:0 и 0:3 с Атлетико М никак не успокоишься? Дааа, знатно тогда Рон утëр яйцетряса🤣
А сейчас просто бабло зарабатывает. Но есть что вспомнить. А кто-то никак забыть не может, ахаха
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 15:25
Видать уже денег не хватает на "звёзд".. Одна плаксивая и алчная явно не тянет.. 0 титулов - подтверждение.. А-ха-ха-ха.. 😀🍓👉🪠
56njbku7xvzb
56njbku7xvzb
вчера в 10:24
Решили сэкономить и взять еще пока не звезду.
sd765bu5fgfe
sd765bu5fgfe
вчера в 09:41
Видимо старый португальский нападающий уже не канает
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:34
Вот и до молодых доходит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:30
Вот уже Роналду стал помогать в формировании футбольного менеджмента
sihafazatron
sihafazatron ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 09:08
Зачем им деньги еще?
ssspartak
ssspartak ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:01
А потом и денюжку на нем заработать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:38
Аль-Наср» хочет подписать молодого бразильского нападающего и сломать карьеру
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:25
Хотят "сплава" опыта и молодости в атаке...
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