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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая

вчера, 17:18

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Бэйцзин Гоань» в матче 1/4 финала Кубка Китая (2:1).

На 12-й минуте хозяева поля вышли вперёд — мяч забил Жоау Тейшейра. На 90+1-й преимущество команды удвоил Шиничи Чан. В составе гостей на 90+3-й отличился Юнинг Чжан.

В полуфинале команда российского тренера Леонида Слуцкого сыграет с «Шанхай Порт» 24 сентября.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:38
Молодец Слуцкий, успешно тренирует в Китае. Удачи в полуфинале!
TheBoLt
TheBoLt ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:56
Увы, там у обоих клубов только одна серьезная встреча, остальные не претендуют ни на что
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:23
ШШ проиграли на выезде крепкому Бэйцзине, при том Слуцкий потерял ключевого игрока Тешейры из за перебора желтых карточек.
однако духом не упали, и продолжают побеждать.
переиграли 3:1 прямых конкурентов ШП, и вот в полуфинале еще раз разберутся с ШП...в чемпионате шанса мало, но есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:17
Если ты не понял. Отвечу. На сегодня разница 2 очка. Одна ничья Шанхай Порта и по личным встречам ЛВС - чемпион!
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:11
Обе личные встречи прошли. Ничья и победа
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:10
Почему слил? Разница 2 очка. ? Победа в личной встрече и все ок!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:00
Чемпионат Слуцкий уже можно сказать слил. Если кубок не возьмет, скорее всего выкинут его
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:23
Отличный результат! Слуцкий подтверждает свой тренерский класс!
Ещё разок "Шанхай Порт" обыграть - и кубок в кармане!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:00
Леня прет как танк! Успехов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:57
Удачи тебе Лёня в Китае !
112910415
112910415
вчера в 18:51
браво, маэстро !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:29, ред.
Приятно читать такие новости. Удач ЛВС.
7qxfuxbe3e64
7qxfuxbe3e64
вчера в 18:10
Выход команды российского тренера Леонида Слуцкого в полуфинал Кубка Китая — это впечатляющий результат, демонстрирующий высокий уровень игры и профессионализм игроков.
Capral
Capral
вчера в 18:07
Лёньчик, я- как всегда рядом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:03
Удачи Леониду и его клубу....!!!!
drug01
drug01
вчера в 18:00
Наш Леонид держит марку России!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:25
Что бы ни говорили о Слуцком, результат его работы есть и он заметен. Посмотрим, чем закончится этот поход за Кубком... Если он выиграет этот трофей, вот будет достижение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Серьёзное испытание ожидает Лёню и его команду в полуфинале - Фарту тебе Леонид !!!
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