«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Бэйцзин Гоань» в матче 1/4 финала Кубка Китая (2:1).
На 12-й минуте хозяева поля вышли вперёд — мяч забил Жоау Тейшейра. На 90+1-й преимущество команды удвоил Шиничи Чан. В составе гостей на 90+3-й отличился Юнинг Чжан.
В полуфинале команда российского тренера Леонида Слуцкого сыграет с «Шанхай Порт» 24 сентября.
однако духом не упали, и продолжают побеждать.
переиграли 3:1 прямых конкурентов ШП, и вот в полуфинале еще раз разберутся с ШП...в чемпионате шанса мало, но есть.
однако духом не упали, и продолжают побеждать.
переиграли 3:1 прямых конкурентов ШП, и вот в полуфинале еще раз разберутся с ШП...в чемпионате шанса мало, но есть.
Ещё разок "Шанхай Порт" обыграть - и кубок в кармане!
Ещё разок "Шанхай Порт" обыграть - и кубок в кармане!