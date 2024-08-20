«Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью в результативном матче Ла Лиги

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сегодня, 00:32

«Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью в 1-м туре Ла Лиги (2:2).

Арно Груневельд обеспечил хозяевам поля преимущество на 18-й минуте. Маркос Льоренте сравнял счет на 20-й. Автогол Коке на 37-й вернул «желтой субмарине» лидерство в поединке, а на 45+5-й отличился Александр Серлот.

В другой встрече «Мальорка» избежала поражения в матче с «Реалом».