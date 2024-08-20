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«Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью в результативном матче Ла Лиги

сегодня, 00:32
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью в 1-м туре Ла Лиги (2:2).

Арно Груневельд обеспечил хозяевам поля преимущество на 18-й минуте. Маркос Льоренте сравнял счет на 20-й. Автогол Коке на 37-й вернул «желтой субмарине» лидерство в поединке, а на 45+5-й отличился Александр Серлот.

В другой встрече «Мальорка» избежала поражения в матче с «Реалом».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 19:10
Боевая ничья) В пятницу Желтая субмарина поедет на Рамон Санчес Писхуан - очень надеюсь посмотреть эту игру на одном из каналов Матч! Ну и вторая игра на неделе у субмарин, надеюсь они устали)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:58
Барселона только выиграла скучненько остальные результативно сыграли в ничью
Кент 15
Кент 15 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:46
Правильно так:
Лидеры начали с ничьих, а Барселона свой матч выиграла.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:36
Такой футбол это украшение футбола)))
lotsman
lotsman
сегодня в 08:15
Боевая ничья. Хорошо сыграли.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:02
Никто не хотел умирать)) то есть проигрывать))) 😁
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:01
Первый тайм похоже огонь был
shlomo
shlomo
сегодня в 07:54
Результативнинько сыграли.... Лодка молодцы, а матрасники упустили свои шансы.
fz98s2zz8hd7
fz98s2zz8hd7
сегодня в 07:32
Матч этих команд всегда проходил зрелищно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:00
Атлетико должны были побеждать . Вильярреал хорошая команда .но фактически с новым составом..удача была на их стороне.. но не думаю что они будут в топ-4...Барса победила .но без опорника будет плохо в матчах с сильными командами..не говоря в лиге чемпионов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:51
Зрителям нравится когда голов много. Это намного лучше унылой нулёвки...
e95t98uqp3ca
e95t98uqp3ca
сегодня в 06:06
Этот результат стал одним из самых ярких в первом туре испанской Примеры.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:21
Первый тайм получился супер результативным
7vb6q3a3b2vy
7vb6q3a3b2vy
сегодня в 05:17
Не так-то просто потопить подлодку в её территориальных водах, вот и симеоновским это не удалось
ABir
ABir
сегодня в 03:13
Лидеры испанского чемпионата начали с ничьих, только Барселона набрала три очка на старте.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:56
Шикарный футбол для открытия сезона и болельщиков.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:45
Футбол для зрителей... результативный матч...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:33
Хороший боевой матч. Вильярреал молодцы, классно сыграли, команда хорошо подготовилась к сезону, может в этот раз поборются за четверку.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:09
Результат можно сказать положительный!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:49
А мне больше понравился Вильярреал.
Учитывая серьёзные кадровые проблемы хозяева должны были проиграть, а они чуть не выиграли. Про Атлетико не знаю что и говорить. Имеют такой состав и постоянно мучаются. У них одна проблема - Симеоне. Что-то у него не получается...
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