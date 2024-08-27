Пивоваров: «Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем защитника «бело-голубых» и сборной Парагвая Фабиана Бальбуэны.
Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться в клубе.
Он один из лидеров команды, капитан. И в раздевалке, и на поле.
Напомним, Бальбуэна перешёл в «Динамо» из «Вест Хэма» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник провёл три игры. Первые туры РПЛ Бальбуэна пропустил из-за участия в Олимпиаде. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 3 миллиона евро.