Пивоваров: «Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться»

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вчера, 11:51

Генеральный директор «Динамо» высказался о будущем защитника «бело-голубых» и сборной Парагвая .

Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться в клубе. Он один из лидеров команды, капитан. И в раздевалке, и на поле.