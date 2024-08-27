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Пивоваров: «Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться»

вчера, 11:51

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем защитника «бело-голубых» и сборной Парагвая Фабиана Бальбуэны.

Бальбуэна должен доказывать своей игрой право остаться в клубе.

Он один из лидеров команды, капитан. И в раздевалке, и на поле.

Напомним, Бальбуэна перешёл в «Динамо» из «Вест Хэма» в июле 2021 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник провёл три игры. Первые туры РПЛ Бальбуэна пропустил из-за участия в Олимпиаде. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 3 миллиона евро.

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Все комментарии
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вчера в 14:44
Удачи в таком возрасте
k4n6qxnm3k49
k4n6qxnm3k49
вчера в 14:44
Хаха, в 33, ну-ну...
Gotlib
Gotlib
вчера в 12:15
Пивовар прав, если Бальбо не будет ловить мышей, то, учитывая возраст можно будет его сплавить, пока цена не упала ниже плинтуса.
Capral
Capral
вчера в 12:09
Я думаю, что без него было бы еще хуже. Он цементирует центр, опытный игрок. Ну а кто может играть в обороне- Фернандес и Маричаль, которые, так и остались, фактически на прежнем уровне... Другое дело, что играет он, возможно без особого желания. Ведь он был одним из тех, кто сбежал из Динамо после начала СВО, а вернулся, поскольку, никому особо не был нужен. А его капитанство, откровенно говоря, я вообще не понимаю. Капитанить должен человек ответственный, могущий вселить в команду дух победителя. А Бальбуэна таковым не является. Ну u конечно возраст, 33 года это не предел для защитника, но уже и не юноша. Не думаю, что у него есть будущее в Динамо...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:01
Он уже всё и всем доказал ...
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