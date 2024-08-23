«Зенит» продлил контракты Клаудиньо и Вендела

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вчера, 15:10

«Зенит» подписал новые соглашения с полузащитниками и . Контракты обоих игроков теперь действуют до конца сезона 2027/2028 и имеют опцию продления на год.

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. В текущем сезоне он провёл 6 матчей, в которых забил один мяч и отдал 8 голевых передач. Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне бразилец сыграл также 6 матчей.

Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешёл в «Сандерленд».