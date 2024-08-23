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«Зенит» продлил контракты Клаудиньо и Вендела

вчера, 15:10

«Зенит» подписал новые соглашения с полузащитниками Клаудиньо и Венделом. Контракты обоих игроков теперь действуют до конца сезона 2027/2028 и имеют опцию продления на год.

«Зенит» продлил контракты Клаудиньо и Вендела

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. В текущем сезоне он провёл 6 матчей, в которых забил один мяч и отдал 8 голевых передач. Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне бразилец сыграл также 6 матчей.

Ранее нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешёл в «Сандерленд».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Геннадьич (раскрыть)
сегодня в 00:35
Я думаю 100-150 млн рублей подкинули не меньше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
сегодня в 00:31, ред.
Ты отстал на 2 года. ВЭБ в 22 году продал акции клуба двум частным лицам. Это Баланович у него 77 % акций теперь и у Гинера 23%. так что в ЦСКА бюджетных денег практически осталось не более 6 процентов. Это рекламные спонсоры россети и псб
Все это опубликовано официально
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:23
    Геннадьич
    Геннадьич
    вчера в 23:21
    И сколько лимонов денег бюджетных им прибавили?
    trimetil
    trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:11
    А ЦСКА спонсирует государственный ВЭБ.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
    вчера в 22:05, ред.
    Миллер распоряжается госбюджетом как нанятый государством менеджер. А 49 % частных инвесторов не давали денег на Зенит. Представь себе, что у тебя в одном кармане лежат бюджетные (не свои) деньги, а в другом свои личные. Сколько тебе надо дать попыток на ответ на вопрос. А ты из какого кармана будешь тратить на Зенит? Я думаю дети в 10 лет уже правильно ответят на этот вопрос. Конечно Зенит содержится Миллером на бюджетные, т.е. госденьги. Кстати также как и Локо ( РЖД) и Динамо ( ВТБ). Это все госструктуры.
    trimetil
    trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Так на 50% же.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
    вчера в 21:51
    А потому что Газпром это госкорпорация и содержит Зенит на бюджетные деньги.
    trimetil
    trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:48
    Почему бюджетных?
    FreshMeat
    FreshMeat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:44
    Я помню рассказы под разорение всего сельского хозяйства СССР "государство не должно дотировать сельское хозяйство" - его сняли с дотаций и разорили с вымиранием миллиона в год СРАЗУ с 1992 года. После чего ввели дотации фермерам на все виды деятельности.
    Усекаешь как это работает? Твои должно не должно откуда берется кроме невежества? Ты хоть какой то курс в экономике в ВУЗе изучал?
    металлург
    металлург ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:43
    И тоже правда!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ FreshMeat (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Бюджет государства не должен содержать профессиональный футбол. Я вижу ты так и не понял о чем я. Бюджет должен содержать врачей, учителей, пенсионеров. Но не профессиональных госарбайтеров типа Вендела и Клавы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ металлург (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Все гораздо проще. Налоги на контракты футболистов должны быть как в Европе 50-60-70%, а не 13-15%. Тогда и можно будет вкладываться в детский футбол.
    металлург
    металлург ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:36, ред.
    Я не верю , что в ближайшее 10 лет точно , что-то изменится в плане газа. И все так же будет решать бюджет, потому что верхушка не изменится. Но во что точно я верю, что миллионеры должны (принуждением) должны вкладываться в детский футбол, от туда прорастут ростки для будущего победоносного российского футбола. Может конечно покажется, что пропаганда, но я так искренне верю!
    FreshMeat
    FreshMeat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:35
    2020
    Арсен венгер: «низшие лиги в Англии умирают, все сосредоточены только на сохранении элиты»
    — Я беспокоюсь, потому что в сегодняшнем мире все сосредоточены только на сохранении элиты, — сказал Венгер. — Вам хорошо известны случаи в Англии, низшие лиги там умирают. Премьер-лига обязательно выживет, за нее я не переживаю. Но из других 92-х клубов 65 потеряют деньги, а если они будут проводить матчи без зрителей, то потерпят еще более серьезные убытки.

    Оно говорит о "заработать" )))) Начитался светочей типа рожденного в свинарнике чубайса.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ FreshMeat (раскрыть)
    вчера в 21:33
    В Англии нет ни одного бюджетного клуба, все частные или акционированные. А их убытки это их проблемы. Речь идет о том, что профессиональные клубы не должны жить за счет бюджета. Нигде в Европе этого нет. Вникни в суть моего текста. Речь не об убыточности, а о бюджетных деньгах
    FreshMeat
    FreshMeat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:26
    очередной "специалист"? даже в Англии большинство клубов убыточные куда вы все лезете то.. воруешь?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ металлург (раскрыть)
    вчера в 21:10
    А если руководство Газпрома сменится, то потянутся, например в Самару, или Ростов? Бюджетных денег в профессиональном футболе нет нигде в Европе и у нас быть не должно. Деньги надо зарабатывать , а не получать из бюджета наряду с врачами и учителями. Но от них хотя бы польза и отдача есть, а от футбольных миллионеров какой толк?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:07
    Тогда уж Глушенкову контракт до 2064 года...
    K_TS16
    K_TS16
    вчера в 21:06
    Да куда им от такой кормушки
    металлург
    металлург ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Пусть будет так, но посмотри с другой стороны. Молодые игроки не имея возможности играть за рубежный топ 5, но есть план заработать очень хорошие деньги внутри страны, то стоит стремиться попасть в зенит. Не хочу ни кого осуждать, но в нашем российском футболе принципиальность размывается из года в год!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ trimetil (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Не достойно это. Не по спортивному. Государство у нас одно, а огромная часть бюджетных денег идет одному клубу. Далеко не все в равных условиях Бюджетные деньги или всем поровну, или никому.
    trimetil
    trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Хорошо, плохо чтоль?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Евгений Незнанов (раскрыть)
    вчера в 16:03, ред.
      Евгений Незнанов
      Евгений Незнанов ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 15:56, ред.
      Это лучше чем непотребье брать за 10-ки миллионов и сдавать в аренду
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 15:47
      Продлить то продлили и бабла видимо подсыпали , но будет ли у них мотивация играть там без еврокубков...???
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:30
      Давно доказано, что существует один единственный и надежный способ удержать игрока в команде - это прибавить ему заплату. В Зените проверено многократно.
      Но не все команды это могут и желают. А Газпром такую возможность дает. Вот и все!
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 15:25
      Хорошая новость для болельщиков Зенита, что удалось сохранить своих лидеров.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 15:22
      Это хорошо, особенно Венделл. По Клаудиньо что решила комиссия? Или ещё не было заседания?)
      Гость
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