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Гол Ольмо принёс «Барселоне» волевую победу над «Райо Вальекано»

сегодня, 00:33
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в гостях обыграла «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник «Райо Вальекано» Унаи Лопес. На 60-й минуте хавбек «Барселоны» Педри сравнял счёт. На 82-й минуте Даниэль Ольмо принёс «сине-гранатовым» победу.

«Райо Вальекано» идёт на 8-м месте (4 очка), «Барселона» занимает 1-е место (9 очков).

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:08
Каждый год ждал Ольмо,наконец то видим его и видим хорошо,он один из лучших в мире а судья мадридский п.....с.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 13:53
Свистун явно мадридский. Чистый гол отменил, пенальти очевидный не поставил. Красную за фол на Педри зажал. 12 минут добавленных - где он их выгреб?
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:16
Вот это я понимаю укрепление
bars098
bars098
сегодня в 11:48
Барсу с победой! Очень хочется возвращения Великой Барсы, чтобы было зрелищного противостояние с Реалом.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:20
Ольмо делает погоду
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:51
Хороший полузащитник,уже начал забивать и это неплохо !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:32
"Барселона" не убедила. Слишком "лёгкая" команда зайчиков - попрыгайчиков. Не мешало бы пару мощных зубров, как в "Реале", чтобы таранили защитные порядки соперников.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:28
На одном Ольмо далеко не уедешь.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:25
Вот так с корабля и на бал....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:55
Отличный дебют Ольмо!)) Барсу с победой!))
Но Жирона-чемпик))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:42
Молодцы!!!
Барсу и болельщиков с волевой победой!!!
8tkn2f4nhgdt
8tkn2f4nhgdt
сегодня в 07:27
Ожидаемо трудный матч вытащили блаугранас в пригороде Мадрида
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 06:37
Барса так и за чемпионат может зацепиться. Интересно посмотреть в будущем как будут играть, когда Реал сыграется
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:30
Барсу с победой!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:58
Ольмо начал отрабатывать с первого матча! С Победой Барсуков!
112910415
112910415
сегодня в 04:28
хорошо !
а надо - ещё лучше ...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:34
Барсу с победой! Хороший дебют Ольмо, пусть и дальше не сбавляет обороты
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:10
Отличная волевая победа!!! Райо всегда была непростой командой для каталонского клуба))
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 01:21
Барселону с победой! Нужно держать победный темп и дальше. Пока всё идёт хорошо, но должно быть ещё лучше!
Команда молодая и боевая, а тренер очень опытный. От такой команды ожидаю больших побед - Ла Лига, ЛЧ.
Раз уж Ольмо пришёл и сделал разницу - значит атмосфера хорошая, партнёры по сборной рядом, адаптация быстро пройдёт.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:19
Лучший игрок ЧЕ... однозначно...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:13
Ну, Ольмо...
Вот это дебют!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:50
Очередная волевая, молодцы! Матч непросто складывался и гол судья отменил у Барсы, но не опустили руки и все равно добились своего. Ольмо с удачным дебютом, в первом же матче принес победу команде. Браво!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:47
С победой Барселону и всех болельщиков этого клуба! Пока они идут на отлично, что не скажешь про Реал Мадрид. Вот и новичок забил важнейший гол, который принёс победу. Валенсия, Атлетик Бильбао и Райо Вальекано достойные соперники, учитывая проблемы Барселоны. Но они взял 9 из 9 очков. Молодежь Барсы хорошо играет. Посмотрим, что будет дальше. Реалу непросто будет в этом сезоне. Тем интереснее будет смотреть Ла Лигу... До встречи на игре Реала!
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:45
Дебют у Ольмо удался! Молоток! Барсу с победой!
3ton
3ton
сегодня в 00:41
По игре победа.
Очень нравиться Берналь - алмаз . Надеюсь с коленом все хорошо . Неприятное сталкновение.

Судья редкостная редиска
Пенальти за игру рукой не дал , ни удаления , еще 10 минут нарисовал и 2 переиграли .
Одним словом - мадридский клоун
Гость
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