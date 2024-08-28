Гол Ольмо принёс «Барселоне» волевую победу над «Райо Вальекано»

«Барселона» в гостях обыграла «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник «Райо Вальекано» Унаи Лопес. На 60-й минуте хавбек «Барселоны» Педри сравнял счёт. На 82-й минуте Даниэль Ольмо принёс «сине-гранатовым» победу.
«Райо Вальекано» идёт на 8-м месте (4 очка), «Барселона» занимает 1-е место (9 очков).
Очень нравиться Берналь - алмаз . Надеюсь с коленом все хорошо . Неприятное сталкновение.
Судья редкостная редиска
Пенальти за игру рукой не дал , ни удаления , еще 10 минут нарисовал и 2 переиграли .
Одним словом - мадридский клоун
Очень нравиться Берналь - алмаз . Надеюсь с коленом все хорошо . Неприятное сталкновение.
Судья редкостная редиска
Пенальти за игру рукой не дал , ни удаления , еще 10 минут нарисовал и 2 переиграли .
Одним словом - мадридский клоун
Команда молодая и боевая, а тренер очень опытный. От такой команды ожидаю больших побед - Ла Лига, ЛЧ.
Раз уж Ольмо пришёл и сделал разницу - значит атмосфера хорошая, партнёры по сборной рядом, адаптация быстро пройдёт.
Команда молодая и боевая, а тренер очень опытный. От такой команды ожидаю больших побед - Ла Лига, ЛЧ.
Раз уж Ольмо пришёл и сделал разницу - значит атмосфера хорошая, партнёры по сборной рядом, адаптация быстро пройдёт.