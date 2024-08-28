Гол Ольмо принёс «Барселоне» волевую победу над «Райо Вальекано»

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сегодня, 00:33

«Барселона» в гостях обыграла «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 9-й минуте забил полузащитник «Райо Вальекано» Унаи Лопес. На 60-й минуте хавбек «Барселоны» Педри сравнял счёт. На 82-й минуте Даниэль Ольмо принёс «сине-гранатовым» победу.

«Райо Вальекано» идёт на 8-м месте (4 очка), «Барселона» занимает 1-е место (9 очков).