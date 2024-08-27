«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы (0:1) в матче группового этапа Кубка России.
Единственный гол в игре на 14-й минуте с пенальти забил нападающий «Динамо» Гамид Агаларов.
«Спартак» занимает 2-е место в группе А (6 очков), «Динамо» идёт на 1-м месте (6 очков).
Собственно, можно было бы просто перенести сюда текст, точнее, часть текста моего отзыва о матче Акрон - Зенит, но, как говорится, "есть нюанс".))
Запасной состав Спартака тоже, как и у Зенита - полное 62о!
Причём, кого-то "отбеливать" из запасных я не буду по той постой причине, что ФУТБОЛ - КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА!
А, значит, если ВЕСЬ коллектив то, что я выше написал, то и каждый в отдельности из запасных представляет из себя то же самое.
Первый тайм не Спартак, а лютый колхоз!!!
И только во 2-м, после выхода части основы, Спартак прижал Махачкалу к воротам.
НО, рОбятЫ! Махачкала - БЕГАЮЩАЯ и ТРЕНЕРСКАЯ команда!
Против них "академической осадой ворот", эдак, бегом трусцой, по-хозяйски осматриваясь, кому бы сделать передачу, пока остальные игроки Спартака стоят спиной к чужим воротам и с интересом смотрят, что партнёр, владеющий мячом, будет делать, ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Вы все не из МС, Баварии, Барселоны или Реала и даже не из их ТРЕТЬЕГО СОСТАВА!!!
Быстрее ДУМАТЬ и БЕГАТЬ НУЖНО!
ВСЕМ!!!
А так только дали Волку поймать кураж и вытащить пару- тройку, вытягиваясь в эффектную "струнку" достаточно сложных мячей, да и в других опасных моментах играть более чем уверенно.
Как сказал бы Остап Бендер, "Нет, это не Рио де Жанейро. Это гораздо хуже".
А Махачкалу с победой.
ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!.
Могли бы в концовке ещё ТРИ положить, но Зинович все три бездарно запорол...
А что хотели: он же тоже всего-навсего за Махачкалу играет. ))
Собственно, можно было бы просто перенести сюда текст, точнее, часть текста моего отзыва о матче Акрон - Зенит, но, как говорится, "есть нюанс".))
Запасной состав Спартака тоже, как и у Зенита - полное 62о!
Причём, кого-то "отбеливать" из запасных я не буду по той постой причине, что ФУТБОЛ - КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА!
А, значит, если ВЕСЬ коллектив то, что я выше написал, то и каждый в отдельности из запасных представляет из себя то же самое.
Первый тайм не Спартак, а лютый колхоз!!!
И только во 2-м, после выхода части основы, Спартак прижал Махачкалу к воротам.
НО, рОбятЫ! Махачкала - БЕГАЮЩАЯ и ТРЕНЕРСКАЯ команда!
Против них "академической осадой ворот", эдак, бегом трусцой, по-хозяйски осматриваясь, кому бы сделать передачу, пока остальные игроки Спартака стоят спиной к чужим воротам и с интересом смотрят, что партнёр, владеющий мячом, будет делать, ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Вы все не из МС, Баварии, Барселоны или Реала и даже не из их ТРЕТЬЕГО СОСТАВА!!!
Быстрее ДУМАТЬ и БЕГАТЬ НУЖНО!
ВСЕМ!!!
А так только дали Волку поймать кураж и вытащить пару- тройку, вытягиваясь в эффектную "струнку" достаточно сложных мячей, да и в других опасных моментах играть более чем уверенно.
Как сказал бы Остап Бендер, "Нет, это не Рио де Жанейро. Это гораздо хуже".
А Махачкалу с победой.
ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!.
Могли бы в концовке ещё ТРИ положить, но Зинович все три бездарно запорол...
А что хотели: он же тоже всего-навсего за Махачкалу играет. ))