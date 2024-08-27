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«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

вчера, 21:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы (0:1) в матче группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 14-й минуте с пенальти забил нападающий «Динамо» Гамид Агаларов.

«Спартак» занимает 2-е место в группе А (6 очков), «Динамо» идёт на 1-м месте (6 очков).

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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 08:02
Для меня это одно и то же в данном случае. Но Жозе форвард, который головой играет чуть ли не лучше чем ногами. Это всё равно, что Барса при Кумане с де Йонгом. Что бы были прострелы, нужно врываться в свободные зоны, как с фланга, так и с зон линии штрафной. Да и взаимодействия хорошего крайних защитников и полузащитников вчера не увидел.
Сп62
Сп62 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
сегодня в 07:50
Навесы хороши, когда они чередуются с прострелами от лицевой линии. Иначе рослая оборона быстро адаптируется к таким навесам и результат предсказуем.
112910415
112910415
сегодня в 04:43
с креативностью большие проблемы
xmt7k8zvsfmh
xmt7k8zvsfmh
сегодня в 03:16
Спартак все силы на Зенит растратил, теперь даже пердивную команду не одолеть. Станкович еще тот физрук, оказалось.
5v79x92n3tw3
5v79x92n3tw3
сегодня в 03:06
Ясно одно, Станковича пора менять.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:15
бобровского не было.хоть это порадовало.А так,кто то выигрывает,кто то проигрывает.Чтоб Бог привëл все ваши дела в порядок и указал вам всем Истину!Амин!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:36
Особенно понравились выводы: от увольнения Станковича, до бесковского стиля команды Станковича.
derrik2000
derrik2000 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:21
"Только не надо самому понтовать и базарить по поводу тяжести спартаковской футболки."

ЭТО ко мне или к Станковичу???
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:07
из кубка сделали кусок 77
pomor45
pomor45 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:52
Играют. Называют двусторонкой. Никакого толку. К тому же, меняют не весь состав, а группу игроков и в результате получают несыгранную команду. В ответственных играх РПЛ этого никогда не сделают, а к КР отношение другое. Что же тут так убиваться? Попробовал тренер, проверил ребят, дал им понять чего они стоят, чтобы понты не раскидывали. Всё путём, когда надо подправит. Только не надо самому понтовать и базарить по поводу тяжести спартаковской футболки.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:52
Кто-то вообще обещал не отвечать, но ...
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:51
Эти выводы в молоко.
Дворовый/пацанский футбол был например в матче вулвз-челси и Мудрик, играя целый тайм даже в нём не преуспел, заработав одну из худших оценок в команде.
И мне интересно как с Жозе должна играть команда без навесов, если данный форвард в основном славился игрой головой.
Capral
Capral
вчера в 22:47
Некоторые, по одной игре Жироны сделали точные и качественные выводы, также, как по жлобу доЛбику и по разным там хвичкам...

Так, всё, спокойной ночи, не тревожь- не отвечу.
derrik2000
derrik2000 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
"Вот скажи мне, как из игроков запаса сделать СОСТАВ? Где этот состав будет сыгрываться, чтобы стать командой? "

А что, на тренировках, зная расклад, уже не судьба Станковичу играть этим составом против основы, выступающей в чемпионате?
Да и не вчерашние выпускники СДЮШОР они, а МАСТЕРА, которые получают такую получку, что у подавляющего большинства посетителей сайта от подсчёта НУЛЕЙ в рублях голова закружится, так что на сыгранность им должно было хватить минут пятнадцать.
Ну, если, конечно, не зря каждому из них такую получку положили...
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:39
Ну, может кто не в курсе, а то некоторые один матч Жироны в Испании за сезон смотрят и ярлыки сразу вешают, так вот, Жозе Вилльян форвард, который очень много за Бетис головой забивал, именно в этом компоненте он более опасен для соперника.
И очень странно, когда в первом тайме навесов можно сказать не было. Зато на "Угальде" начали пачками вешать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Зачем всё таки нужен был Зиньковский в Спартаке !?? Тормоз для атаки Спартака.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:35
Для начала надо читать внимательней. Навесы обязательная опция когда на поле нападающий типа Жозе. Причём тут зенитушка и данный матч?
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:32
Ну надо же такое сравнить. После высокого прессинга в Ленинграде. Так там вообще-то игроки выше уровнем чем у самого Спартака - это раз, два - это команда сыграна годами. Махачкала также бы спокойно катала??? Да Щас. Ну другое дело, что если в составе выходит инвалид Игнатов, которого бы на полтайма бы хватило, то это действительно проблема. Ну а навесы обязательны с таким форвардом как Вилльян, учитывая как он ей играет и тем более, что других ходов у этой команды нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:27
А почему, собственно, "Спартак" должен был обязательно выиграть. Только потому, что он " Спартак" ?
При этом ни одного камешка в сторону москвичей не брошу. Всего по одной причине: они хотели выиграть, старались, делали всё, что могли, но... это футбол.
"Динамо" было сильнее, потому что забило на мяч больше.
Capral
Capral
вчера в 22:27
Сп62.
Полностью согласен!!! Но про навесы и прессинг не я говорю, ты же знаешь. Навесы уже были и в Ленинграде, и сегодня. А прессинг в 1-м тайме с Зенитом- это вообще идиотизм, так измотал команду, что спасло только удаление у соперника. А к чему привели навесы в Ленинграде? Конечно не хватает творчества в работе Станковича- изысканности, тонкости и мысли... Ну посмотрим, человек в поиске, возможно, что-то и придумает...
pomor45
pomor45 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:26
Вот скажи мне, как из игроков запаса сделать СОСТАВ? Где этот состав будет сыгрываться, чтобы стать командой? Негде и быть такого не может. Есть список игроков запаса, для точечных по позициям замен в основном составе, а второго игрового состава нет и быть не может. Ни у кого. Разбавишь основу игроками запаса на треть, как это делают тренеры в КР, и топовая команда превратится в набор несыгранных игроков, которые могут проиграть аутсайдерам только что явившимся из пердива. Что мы и пронаблюдали в матчах Акрон - Зенит и Спартак - Динамо МХЧ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:18, ред.
Вообще когда Хлусевича меняют на Денисова в душе появляется привкус безнадёги, но и не поменять его тоже нельзя раз уж совершил ошибку и выпустил. Когда Мартинс и Мелёшин это игроки которые призваны в моменте усилить состав тоже как то не по себе. Нужны футболисты как воздух, это всё не игроки уровня... вообще никакого уровня, неудивительно что у Спартака ни одного предложения на исходящие трансферы из Европы или российских топов. Ну кроме Дуарте, но Дуарте хороший игрок и заслужил.
Сп62
Сп62
вчера в 22:17
Capral
Прессинг, навесы и ни какой мысли. Кто должен закладывать установки в голову игроков? Разумеется тренер. Остаётся ждать, когда это произойдёт. А игроки должны быть фигурами на шахматной доске и действовать согласно тактики и стратегии тренера.
pomor45
pomor45
вчера в 22:12
Что пресса, что болельщики - мечутся из стороны в сторону, причем совершенно противоположные. Только в прошедшую субботу Спартак был в фаворе и сильнее Зенита по игре, а сегодня уже чуть ли не на дне. Что случилось-то, ребята? Да ничего! Игра это, игра со всеми её капризами и сюрпризами. Ещё и игра-то кубковая, в которой тренеры норовят своих лавочников проверить и подживить, а то, ведь, они вечно проявляют недовольство, многие для виду, вот и будет у тренера повод объяснить такому что к чему. Всё будет на своих местах Москва на своём - вверху, Махачкала на своем - внизу. Это только тема для журналистов и экспертов поупражняться в эрудиции.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:11, ред.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 22:08
    Динамо с победой!!! Молодцы!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 22:07
    Высокий прессинг, навесы. Ну и ну. После высокого прессинга в Ленинграде, в 1-м тайме, на второй тайм, Спартак вышел как выжатый лимон, ну хорошо, что удаление помогло, в противном случае, могли быть большие неприятности, Зенит начал очень сильно 2й тайм.

    Ох, чего только не наслушаешься на Соккере...)))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:05
    Спартак собрал индивидуально сильных игроков, а вот создать коллектив из этих игроков задача тренера. Пока тренерской мысли в построении тактики команды я не вижу. Тактика и расстановка игроков у Динамо на лицо. А каким образом Спартак должен был вскрывать эшелонированную оборону Динамо понять трудно. Короткие передачи ближнему и последующий навес в штрафную не ставят оборону соперника в тупик. Редкие разрезающие пасы Барко становятся неожиданными для партнёров. Сегодня тренер Динамо полностью переиграл нашего Дена. Динамовцев с трудной, но заслуженной победой.
    Capral
    Capral ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Не знаю была ли недооценка соперника, но вот, изюминки, остроумных действий в игре Спартака не хватает. Всё очень очевидно и предсказуемо для соперника. А говорить про недооценку- это несерьезная отмазка и не для такого клуба как Спартак.
    gorets004
    gorets004 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 21:50
    и вам удачи. Все таки Спартак самая популярная команда с самой большой армией болельщиков. у нас в горах до сих пор есть болельщики Спартака со времён СССР ))
    Гость
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