«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

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вчера, 21:30

«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы (0:1) в матче группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 14-й минуте с пенальти забил нападающий «Динамо» Гамид Агаларов.

«Спартак» занимает 2-е место в группе А (6 очков), «Динамо» идёт на 1-м месте (6 очков).