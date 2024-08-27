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«Динамо» Киев не смогло пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ

вчера, 23:58
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

«Динамо» Киев сыграло вничью против «Ред Булл Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух встреч) и покинуло квалификацию к Лиге чемпионов.

На 12-й минуте первый гол в игре забил футболист австрийского клуба Адам Дагим. На 29-й минуте Владислав Ванат сравнял счёт.

Первый матч между клубами закончился победой «Зальцбурга» со счётом 2:0.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ un9fqpkfu8mh (раскрыть)
сегодня в 08:40
Как до чего ? Для логического конца , конечно ! )))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:20
Зальцбург молодцы, симпатичная команда!))опять откроют пару новых талантов))
adekvat
adekvat ответ un9fqpkfu8mh (раскрыть)
сегодня в 06:24
Время такое без легионеров далеко не уедешь.
bbq9fp49gd7c
bbq9fp49gd7c
сегодня в 05:29
Им сейчас не до футбола, поэтому и чемпионат слабый
un9fqpkfu8mh
un9fqpkfu8mh
сегодня в 03:49
Очередное поражение Киева, до чего довели украинский футбол...
8atx7hqmznyc
8atx7hqmznyc
сегодня в 03:08
Очень хорошо, нечего украине делать в ЛЧ.
Saharudoy
Saharudoy
сегодня в 00:17
Солидарен с Capral, Динамо Киев примитивная команда не уровня Лиги Чемпионов,как по мне лет 10 последних так точно. Та и в лиге Европы далеко не зайдут,если вообще с группы выйдут)
Capral
Capral
сегодня в 00:13, ред.
Уже после 1-й игры стало понятно, кто фаворит пары. Киевляне- примитивная команда, ведомая Шовковским, но, надо признать- с неплохим подбором игроков. Конечно, на фоне украинского футбола, теже- Супряга, Шапаренко, Попов смотрятся неплохо, интересно, но в играх с европейскими командами, даже такими, как Зальцбург- определенно проигрывают в классе. В первой игре, австрийцы доминировали, очень интересно комбинировали и довольно легко добились победы. А сегодня, очевидно играли на ничью, без напряга. Чемпионат Украины- очень простой и примитивный, отсюда, как следствие и неудачи украинских клубов в Европе. Уверен, что и Шахтеру, ничего не светит в ЛЧ. Команда отвратительно стартовала в ЧУ- потерпев два подряд поражения. Чтобы играть достойно в Европе, свой чемпионат надо укреплять и развивать, потому что колхозный футбол, коим в настоящее время является ЧУ- развитию не способствует...

Австриякам Удачи. Но признаться, мало у них шансов с серьезными командами. Не того уровня команда, чтобы далеко пройти... А вобщем, чего только в футболе не бывает!!!
Гость
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