«Динамо» Киев не смогло пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ

«Динамо» Киев сыграло вничью против «Ред Булл Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух встреч) и покинуло квалификацию к Лиге чемпионов.
На 12-й минуте первый гол в игре забил футболист австрийского клуба Адам Дагим. На 29-й минуте Владислав Ванат сравнял счёт.
Первый матч между клубами закончился победой «Зальцбурга» со счётом 2:0.
Австриякам Удачи. Но признаться, мало у них шансов с серьезными командами. Не того уровня команда, чтобы далеко пройти... А вобщем, чего только в футболе не бывает!!!
Австриякам Удачи. Но признаться, мало у них шансов с серьезными командами. Не того уровня команда, чтобы далеко пройти... А вобщем, чего только в футболе не бывает!!!