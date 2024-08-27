«Динамо» Киев не смогло пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ

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вчера, 23:58

«Динамо» Киев сыграло вничью против «Ред Булл Зальцбурга» (1:1, 1:3 по сумме двух встреч) и покинуло квалификацию к Лиге чемпионов.

На 12-й минуте первый гол в игре забил футболист австрийского клуба Адам Дагим. На 29-й минуте Владислав Ванат сравнял счёт.

Первый матч между клубами закончился победой «Зальцбурга» со счётом 2:0.