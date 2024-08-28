«Янг Бойз» прошёл квалификацию ЛЧ, обыграв «Галатасарай»

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сегодня, 00:01

«Янг Бойз» обыграл «Галатасарай» в выездном матче финала квалификации Лиги чемпионов со счётом 0:1. Первая игра закончилась со счётом 3:2 в пользу швейцарцев.

Единственный гол в матче забил (87').

Удаление в составе турецкого клуба заработал Фернандо Муслера (88').

«Янг Бойз» прошёл квалификацию Лиги чемпионов и теперь сыграет в финальном этапе турнира.