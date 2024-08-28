Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

«Янг Бойз» прошёл квалификацию ЛЧ, обыграв «Галатасарай»

сегодня, 00:01
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг БойзМатч завершен

«Янг Бойз» обыграл «Галатасарай» в выездном матче финала квалификации Лиги чемпионов со счётом 0:1. Первая игра закончилась со счётом 3:2 в пользу швейцарцев.

Единственный гол в матче забил Алан Виргиниус (87').

Удаление в составе турецкого клуба заработал Фернандо Муслера (88').

«Янг Бойз» прошёл квалификацию Лиги чемпионов и теперь сыграет в финальном этапе турнира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спарта» сыграет в Лиге чемпионов благодаря победе над «Мальмё»
Вчера, 23:59
«Динамо» Киев не смогло пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ
Вчера, 23:58
«Рубин» обыграл «Факел» в выездном матче 3-го тура Кубка России
Вчера, 21:32
«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России
Вчера, 21:30
«Акрон» обыграл «Зенит» в Кубке России по серии пенальти
Вчера, 19:26
ЦСКА в гостях обыграл «Ахмат» в Кубке России
Вчера, 19:13
Сортировать
Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 12:55
Точно, ошибся.
SonicStar
SonicStar ответ Fantazista_333 (раскрыть)
сегодня в 12:17
Канарейки это Фенербахче, а они Моура точно ща не уволят
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:45
Янг Бойз мальчики для битья эта команда попадет на Сити и получит штук 7
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ war4ar (раскрыть)
сегодня в 09:59
А я думаю, что просто Сарай в данном случае оказался не готов к сезону. Показателен и суперкубок Турции, в котором от Бешикташа пропустили пять безответных мячей. В прошлом сезоне они бы его просто не заметили. Возможно, скоро узнаем об отставке главного тренера канареек.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ war4ar (раскрыть)
сегодня в 09:54
Брал уже Спартак бразила Педрошу, аж за 15 млн. Редкостная пустышка.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:53
С победой "молодые мальчики"!)))
А турки пусть дома сидят)))
war4ar
war4ar ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:08, ред.
Почему все считают, что это позор ? Вроде как турецкие клубы в еврокубках давно уже из себя ничего не представляют , и такие результаты уже обыденность. Все потому что в их клубах ставку делают на угасающих звёзд, денег много а толку 0. Это пример для другиз , как не надо строить стратегию.клуба.И за чем этого турка покупать Спартаку, уровень по турецкому чемпионату не выше тех , кто сейчас есть у Спартака на фланге. Лучше брать с южной Америки молодых латино , при том не самые высокие деньги, и нам и туркам.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 05:31
Турок не захотел в СпаМ из-за отсутствия ЛЧ, ну ну
r7zxk7uhp8hu
r7zxk7uhp8hu
сегодня в 03:05
Выиграть в Стамбуле всегда дорогого стоит
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:38
Турецкий клуб разочаровал...
Мало кто ожидал такого исхода.
Сомневаюсь, что Янг Бойз чего-нибудь добьётся.
Он просто занял чужое место в Лиге чемпионов.
Saharudoy
Saharudoy
сегодня в 00:19
Да,неожиданно.Турки вообще мимо ЛЧ пролетели
Fantazista_333
Fantazista_333
сегодня в 00:13
Да уж. Позор для стамбульского клуба
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 