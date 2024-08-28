«Янг Бойз» прошёл квалификацию ЛЧ, обыграв «Галатасарай»

«Янг Бойз» обыграл «Галатасарай» в выездном матче финала квалификации Лиги чемпионов со счётом 0:1. Первая игра закончилась со счётом 3:2 в пользу швейцарцев.
Единственный гол в матче забил Алан Виргиниус (87').
Удаление в составе турецкого клуба заработал Фернандо Муслера (88').
«Янг Бойз» прошёл квалификацию Лиги чемпионов и теперь сыграет в финальном этапе турнира.
А турки пусть дома сидят)))
А турки пусть дома сидят)))
Мало кто ожидал такого исхода.
Сомневаюсь, что Янг Бойз чего-нибудь добьётся.
Он просто занял чужое место в Лиге чемпионов.
Мало кто ожидал такого исхода.
Сомневаюсь, что Янг Бойз чего-нибудь добьётся.
Он просто занял чужое место в Лиге чемпионов.