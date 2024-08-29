Антон Миранчук может перейти в «Атланту Юнайтед»

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.
В подписании россиянина заинтересована «Атланта Юнайтед», за которую выступает Алексей Миранчук.
Клуб из МЛС рассматривает возможность воссоединения двух братьев.
Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.
В подписании россиянина заинтересована «Атланта Юнайтед», за которую выступает Алексей Миранчук.
Клуб из МЛС рассматривает возможность воссоединения двух братьев.
— Брат, поедешь со мной в Америку?— Да хоть в Африку.
— Брат, поедешь со мной в Америку?— Да хоть в Африку.