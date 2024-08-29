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Антон Миранчук может перейти в «Атланту Юнайтед»

вчера, 11:41

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.

В подписании россиянина заинтересована «Атланта Юнайтед», за которую выступает Алексей Миранчук.

Клуб из МЛС рассматривает возможность воссоединения двух братьев.

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Все комментарии
72sw2fkehvaf
72sw2fkehvaf
вчера в 13:59
Братья хотят воссоединиться
Дмитрий Яснов
Дмитрий Яснов ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:53
А можно меня? Шнурки буду гладить
Дмитрий Яснов
Дмитрий Яснов ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:51
Да чё уж там, тогда и дзюбу до кучи
w6vn4kj7g2ae
w6vn4kj7g2ae
вчера в 13:46
Не ну а чё? Схема-то проверенная!

— Брат, поедешь со мной в Америку?— Да хоть в Африку.
lotsman
lotsman
вчера в 13:33
Это не плохо. Братья будут поддерживать друг друга и помогать друг другу.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:09, ред.
"Приключения Электроника" фильм сразу вспомнился.
Миранчук будет играть без усталости и травм))
LOpp
LOpp
вчера в 13:05
тогда и Джамбулата Миранчука тоже надо звать

Gujo Barbakadze
Gujo Barbakadze
вчера в 12:56
Если так удачи братям.хорошие ребята,здесь никаму не нужны.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:38
Это было спланированное бегство...
rt52z2rvjgam
rt52z2rvjgam
вчера в 12:24
Еще одного не знают куда пристроить, придумывают всякие небылицы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:08
Слабо верится)
adekvat
adekvat
вчера в 12:00
Еще тренера их детского пусть возьмут и может у них еще двоюродные братья есть.
fbuvc9msft4j
fbuvc9msft4j
вчера в 11:42
Похоже агент хочет наладить оптовые поставки Миранчуков в штаты
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