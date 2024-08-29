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«Арсенал» стремится подписать вратаря «Эспаньола»

вчера, 09:20

«Арсенал» намерен подписать вратаря «Эспаньола» Хона Гарсию до конца этого лета.

В футболисте видят замену Аарону Рамсдейлу, который покидает клуб.

Сумма трансфера Гарсии может составить 30 миллионов евро.

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sihafazatron
sihafazatron ответ yvjsuna9vsdq (раскрыть)
вчера в 09:26
На лавке сидеть не хочет, он же не Лунин)
yvjsuna9vsdq
yvjsuna9vsdq
вчера в 09:22
Чем им англичанин не устроил,приличный вратарь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:22
Дороговато для запасного вратаря...
Или просто боятся, что Челси всех вратарей себе заберёт и никого не останется?))
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