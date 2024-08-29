«Арсенал» стремится подписать вратаря «Эспаньола»

«Арсенал» намерен подписать вратаря «Эспаньола» Хона Гарсию до конца этого лета.
В футболисте видят замену Аарону Рамсдейлу, который покидает клуб.
Сумма трансфера Гарсии может составить 30 миллионов евро.
«Арсенал» намерен подписать вратаря «Эспаньола» Хона Гарсию до конца этого лета.
В футболисте видят замену Аарону Рамсдейлу, который покидает клуб.
Сумма трансфера Гарсии может составить 30 миллионов евро.
Или просто боятся, что Челси всех вратарей себе заберёт и никого не останется?))
Или просто боятся, что Челси всех вратарей себе заберёт и никого не останется?))