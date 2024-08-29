Отец Байчетича отреагировал на слухи об интересе со стороны «Барселоны»

Отец полузащитника «Ливерпуля» прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Мы не ожидали, что «Барса» вступит в гонку. Мы были готовы перейти «Зальцбург». Но у нас до сих пор нет никакой информации о том, что произойдет. Я бы хотел, чтобы Стефан играл за топ-клуб вроде «Барселоны» или того же «Ливерпуля», он готов к игре за топ-клубы.