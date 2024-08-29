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Отец Байчетича отреагировал на слухи об интересе со стороны «Барселоны»

вчера, 09:19

Отец полузащитника «Ливерпуля» Стефана Байчетича прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Мы не ожидали, что «Барса» вступит в гонку. Мы были готовы перейти «Зальцбург». Но у нас до сих пор нет никакой информации о том, что произойдет. Я бы хотел, чтобы Стефан играл за топ-клуб вроде «Барселоны» или того же «Ливерпуля», он готов к игре за топ-клубы.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:22
очень перспективный, толковый молодой игрок
пусть в Зальцбурге у Лейндерса набирается опыта и обратно в Ливерпуль
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:21
За годовую командировку испанского серба "Быки" мерсисайдцам заплатят, однако точная сумма не называется. За РБ Зальцбург, пробившийся в Лигу чемпионов, Байчетич будет выступать до конца сезона-2024/25. В четверг полузащитник отправится в Австрию, где пройдёт углублённое медобследование. Отмечается, что попытку перехватить 19-летнего опорника у Зальцбурга предприняла Барселона, потерявшая с травмой крестообразных связок колена 17-летнего Марка Берналя. Каталонцы предложили Ливерпулю 3,3 млн фунтов, но в последний момент оказалось, что испытывающая финансовые проблемы Барса провернуть сделку не в состоянии. К мерсисайдцам Байчетич присоединился в 2020 году из Сельты. За первую команду "Красных" опорный полузащитник провёл 22 матча и забил один гол. В марте 2023-го испанец получил травму приводящей мышцы, а следом повредил и икроножную, в итоге пропустил весь сезон
savfgk7uvg9c
savfgk7uvg9c
вчера в 09:23
У Барселоны появились лишние деньги
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