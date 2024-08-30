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Нападающий клуба «Коринтианс» Уэсли Гассова перешёл в «Аль-Наср»

вчера, 17:12

Нападающий Уэсли Гассова перешёл из клуба «Коринтианс» в «Аль-Наср».

В 23 матчах нынешнего сезона бразильской Серии А игрок забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:52
Хорошо он в любом случае по силнее будет чем арабских игроков.
tntqt24xf8vy
tntqt24xf8vy
вчера в 20:03
С самой юности рванул арабов доить - видать прыткий малый
Baggio R.
Baggio R. ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:12
Он вингер, а не центрфорвард. Хотя без разницы, так как идёт в театр одного актера.
9kj9w4zmxxc9
9kj9w4zmxxc9
вчера в 18:43
Что-то рановато он в Саудию подался.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:46
Статистика у него, мягко говоря, не очень.
Значит никто не рассчитывает, что он будет лидером.
Скорее всего его берут в качестве ассистента Роналду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:26
2 гола в 23 играх не самые яркие показатели для нападающего!) хотя это же верблюжатник))
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