Нападающий клуба «Коринтианс» Уэсли Гассова перешёл в «Аль-Наср»

Нападающий Уэсли Гассова перешёл из клуба «Коринтианс» в «Аль-Наср».
В 23 матчах нынешнего сезона бразильской Серии А игрок забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Нападающий Уэсли Гассова перешёл из клуба «Коринтианс» в «Аль-Наср».
В 23 матчах нынешнего сезона бразильской Серии А игрок забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Значит никто не рассчитывает, что он будет лидером.
Скорее всего его берут в качестве ассистента Роналду.
Значит никто не рассчитывает, что он будет лидером.
Скорее всего его берут в качестве ассистента Роналду.