Соболев перешёл в «Зенит»

Нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит».
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Форвард взял себе 7-й номер.
Клуб объявил о трансфере видео с комментатором Георгием Черданцевым, который говорил, что Соболев перейдёт в «Зенит» 28 августа в 21:00.
У меня альтернативная версия.
Соболев всегда был активным участником потосовок этих команд, даже выбегал на разборки со скамейки запасных.
Так может руководство Зенита купило габоритного игрока не для футбола, а как раз для таких моментов?
Будет теперь спартачей гонять.
А, что как версия кажется неплохой.
У меня альтернативная версия.
Соболев всегда был активным участником потосовок этих команд, даже выбегал на разборки со скамейки запасных.
Так может руководство Зенита купило габоритного игрока не для футбола, а как раз для таких моментов?
Будет теперь спартачей гонять.
А, что как версия кажется неплохой.
До этого дня терпеть не мог этого типа...
Но сегодня знаковое событие...он стал игроком Зенита....
Так или иначе но всем придётся менять отношение к нему...
Ну кроме соответственно тех для кого он ужасный предатель и очень плохой человек...
Хотя не знаю как повел бы себя на их месте...наверное тоже испытывал бы к нему схожие чувства...поэтому без критики....каждое мнение имеет место быть....
Многие и от перехода Глушенкова были не в восторге пророча ему сами помните что....но всё пошло так как задумал Глушенков...даже лучше..)))
Остаётся пожелать того же и Соболеву !!!!!
Как говаривал старик Карнеги..."Если ты не в силах изменить ситуацию, попробуй изменить своё отношение к ней"
Всем красивого Уикенда !!!!!
До этого дня терпеть не мог этого типа...
Но сегодня знаковое событие...он стал игроком Зенита....
Так или иначе но всем придётся менять отношение к нему...
Ну кроме соответственно тех для кого он ужасный предатель и очень плохой человек...
Хотя не знаю как повел бы себя на их месте...наверное тоже испытывал бы к нему схожие чувства...поэтому без критики....каждое мнение имеет место быть....
Многие и от перехода Глушенкова были не в восторге пророча ему сами помните что....но всё пошло так как задумал Глушенков...даже лучше..)))
Остаётся пожелать того же и Соболеву !!!!!
Как говаривал старик Карнеги..."Если ты не в силах изменить ситуацию, попробуй изменить своё отношение к ней"
Всем красивого Уикенда !!!!!