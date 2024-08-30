Соболев перешёл в «Зенит»

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вчера, 15:59

Нападающий перешёл из «Спартака» в «Зенит».

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Форвард взял себе 7-й номер.

Клуб объявил о трансфере видео с комментатором , который говорил, что Соболев перейдёт в «Зенит» 28 августа в 21:00.