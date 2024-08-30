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Соболев перешёл в «Зенит»

вчера, 15:59

Нападающий Александр Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит».

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Форвард взял себе 7-й номер.

Клуб объявил о трансфере видео с комментатором Георгием Черданцевым, который говорил, что Соболев перейдёт в «Зенит» 28 августа в 21:00.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 05:30
Теперь Зеня чаще будет бить пенальти!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
сегодня в 02:55
Почему станет?
Он и в Спартаке был один из главных провокаторов, если не главный.
Другое дело, что его сейчас будут много провоцировать, особенно спартачи, а он в Спартаке доказал, что он несдержанный и даже псих.
Соболев переходит в Зенит уже взрослым, подготовленным человеком, прошедшим школу Спартака.
Так, что обвиняя Соболева в чём то, помните, что он всему научился в Спартаке.
Помню как про Соболева спартачи говорили, что в нём есть спартаковский дух, что он до мозга костей спартач и много разных хвалебных эпититов.
Так, что не забывайте, что говороли раньше.
Правда уже вижу, что почти все поменяли кардинально своё мнерие.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nik9373 (раскрыть)
сегодня в 02:38
Очень хороший комментарий....
Показательный....
Теперь все видят как меняется человек от места пребывания...
А Геннадий Сергеевич профессионал...всё замечает...и заметил изменения...в игроке
nik9373
nik9373 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 01:11
Один уже поменял отношение(переобуваться в его то возрасте)

– Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист как Соболев. Какой-то вообще 17к, понимаете? 17к какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют.

И вчера. – Во-первых, у него есть характер! Это сразу чувствуется. Забивать он умеет. И конечно, Соболев по-футбольному наглый! А футбол любит наглецов. От этого никуда не деться. В спорте свои законы, – сказал футбольный комментатор.

«После презентации он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек», — сказал Орлов.

Стыдно за обоих!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:29
Говоришь другое ты. Как например с Марадонной. Про которого я никогда не говорил, что он так себе игрок. Вот наркоманом называл, а это факт.
И про Миранчука ты не помнишь или не хочешь вспоминать.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:27
Надо было игры РС смотреть, а не на результативные действия Захаряна. Вполне добротно играл в тех играх когда выпускали и когда не было травм.
Про Миранчука было. Я всё помню.
Capral
Capral
вчера в 23:26
Всё, я устал, а возраст сказывается. Но я еще раз понял- ты не отвечаешь за свои слова. Сначала одно говоришь, потом меняешь, придумываешь и тп. Поэтому разговора больше не будет.
Capral
Capral
вчера в 23:22
Какой добротный сезон он провел, он большую часть сезона или лавку грел или на больничном сидел!!! Про Мирончука не помню, не сочиняй!!!
Capral
Capral
вчера в 23:20
Дело не в Соболеве, а в Станковиче и его элементарном непонимании ситуации. Это не первая игра, когда по ходу, он не может перевернуть игру. В 1-м тайме в Оренбурге, все видели за счет чего Оренбург переигрывает Спартак, но Станкович и этого не заметил, и в итоге бездарно проиграл. А его заявление после игры, ну- это просто идиотизм...

Я не против Станковича и искренне желаю ему возродить Спартак. Но я не вижу в нем тактика, неговоря уже стратега. Всё слишком легко читается соперником. Ну и конечно, я никогда не приму прессига Спартака, никогда. Но я согласен, даже на прессинг, если Спартак со Станковичем вернет былое Уважение!!!!!!!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 23:08
    Capral
    Capral
    вчера в 23:03
    Ты снова ищешь себе оправдания, типа- не заиграл- это его проблемы. Но ты, именно ты спорил со мной и доказывал, что надо ехать срочно только в Европу!!! Я же доказывал обратное и оказался прав. И неизвестно, какой он вернется после травмы...
    Fantazista_333
    Fantazista_333
    вчера в 22:55
    Всё было. Орал зачем убрали Слишковича и что Спартаку не нужен такой тренер.Это было во время игры, а не потом.
    А ещё Станкович явно ошибся выпустив никакущего Соболя, который в нулевой форме. Но про это ты молчишь. Не хочется признавать, что твой любичик только деградирует в последние годы, во всех аспектах игры.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:51
    После игры с Оренбургом- Станковича вообще надо были лишить зарплаты!!! Если тренер не видит очевидного провала в 1-м тайме и фактически, ничего не меняет во 2-м, то как можно его квалифицировать?! Если тренер, после игры заявляет, что он не знал, что соперник будет ему забрасывать за спину мячи, то как его квалифицировать?!

    Теперь про бесковский футбол. Да, много похожего было в игре с Химками и Самарой- забегания, стеночки иногда, смена направления атаки и тп. Но как оказалось- это еще не всё в футболе, есть соперники закрытые- Ахмат, Махачкала... И вот, тут то, Станкович оказался бессилен.

    И кстате, я не выгонял его после Оренбурга, но требовал, чтобы тренер признал и понял свои ошибки.
    Fantazista_333
    Fantazista_333
    вчера в 22:50
    Сербы, словаки, хорваты в ещё более молодом возрасте покидают свои слабые чемпионаты. Оставаясь в РПЛ он бы вообще никогда ни до чего не дорос. Нельзя вырасти в чемпионате где многие российские игроки место получают только из-за паспорта и получая зарплату больше чем платят в ведущих лигах.
    Fantazista_333
    Fantazista_333
    вчера в 22:46
    Если он бездарь для европейского футбола, то это его проблемы.
    Миранчук досидел, что оказался не готов ни к скоростям, ни к борьбе. Гасп без сожалений расстался, понимая, что только эпизодическая польза от него.
    А что ты там орал, что глядя на игру Миранчука, понимаешь, что он везде заиграет.

    И ничего ты не прав, Захарян в Россию ещё не вернулся.
    Ну и начинать надо было с более дремучих середняков, а не с РС, который ближе к ведущим командам.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:36
    Ты громче всех гнал Заху в Европу, при этом орал: "Быстрее из России, тут нечего ловить- он себя погубит"!!!

    А я говорил, что ребенок еще не созрел для Европы, ему- только возле мамкиной сиськи сидеть и телек смотреть "Спокойной ночи малыши". Я оказался прав. Собственно, как и всегда...
    Fantazista_333
    Fantazista_333
    вчера в 22:35
    Да, то Станковича гнать надо после игры с Оренбургом. То бесковский стиль Спартака. Американские горки.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:32
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 22:22
      неделей раньше возили питерцев и даже Нэймар там бы не помог
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
      вчера в 22:20
      Лучше и не скажешь, крепитесь, мы это прошли
      pomor45
      pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 22:14
      Только одно присутствие на поле Соболева не позволит защитникам лишний раз отлучиться в атаку, что Зениту и надо. Опять же: слабое место Зенита - стандарты и здесь следует ждать усиление игры Зенита, как в нападении, так и в обороне.
      Fantazista_333
      Fantazista_333
      вчера в 22:10
      А ещё мне смешно когда аргумент в пользу Соболя, это сколько он голов забил Динамо. Ну да, мы же 30 матчей против них проводим в сезоне.
      А то что он потом не в состоянии Уралу, Ахмату, Оренбургу забить это прям вообще не важно.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 22:09
      Медведев позвал. Медведев взял. Медведев за базар отвечает. Игроки его за это уважают и подчиняются беспрекословно. Для Семака Медведев - железобетонная опора.
      Fantazista_333
      Fantazista_333
      вчера в 22:07
      Травмы это часть ыутбола, оказался и оказался на больничном дальше что?
      Хотел себя проверить в Европе - уехал. Я то тут причём??? Если чего то стоит, то докажет. А нет, так никто и не расстроится, если это очередная бездарность.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 22:06
      Сыграет пару матчей, многие позлословят, а затем забудут, что этот футболист когда - то играл за "Спартак". И жизнь будет продолжаться, и всё вернётся на круги своя.
      Fantazista_333
      Fantazista_333
      вчера в 22:04
      А это вообще не причём видел Онищенко я или нет. Речь о неуместном сравнении.
      Реал сборная Мира так как тогда в их составе многие были лучшими на своих позициях в Мире. Так же как и сборная Испании 2010.
      Википедия твоя тема, ты ведь в неё полез, ты даже не знал что такие игроки Копа, Диди играли за Реал.
      Я ничего не проиграл. Это не у меня двойные стандарты как в случае Семака и Тухеля. И это не я не в курсе у какой команды какие потери. Это не я делаю выводы не смотря футбол или по одной игре в сезоне. Это не я называю Зобнина диспетчером.
      А мне не важно будут со мной говорить или нет.
      Capral
      Capral
      вчера в 21:56
      Ты Онищенко не видел и не тебе о нем судить. Я видел его, многократно- в тандеме с Блохиным.
      А у тебя, самое простое- Дида не топ, потому что ты так решил. Ну и конечно, Реал сб.Мира, потому что тебе так нравится. Вместо того, чтобы просто открыть википедию и посчитать, сколько было легов в команде, а было их всего трое, ты заявляешь свои хотелки. И после всего, еще хочешь чтобы с тобой разговаривали. Ты всё проиграл, абсолютно всё, а Захарян, которого ты гнал в Европу- вообще на больничном оказался...

      А вот теперь- будь здоров, и надолго!!!
      Fantazista_333
      Fantazista_333
      вчера в 21:50
      А по Захаряну я то тут причём??? Я его из команды продал??? Не изменю своего мнения, что уезжать из РПЛ надо как можно раньше, но если ты действительно талант или пахарь каких поискать. В таком слабом чемпионате невозможно расти. Только привыкаешь к низким скоростям, низкой плотности и низкому уровню борьбы.
      Fantazista_333
      Fantazista_333
      вчера в 21:44
      А ещё Холлан у нас не бомбардир в топ играх , а стаёт например Онищенко, рядом с которым забивают другие. Ну да, ну да. Только вот норвежец прирожденный бомбардир, но не в топматчах.
      Fantazista_333
      Fantazista_333
      вчера в 21:41
      Марадона наркоман. Пиши правду, а не то, что хочешь.

      Да, особенно зобнин, не поднимающий глаз с мяча - это диспетчер.
      Да хоть сколько Диду считай топом, мне без разницы.
      Реал сборная Мира по составу вне зависимости от национальностей.
      А Мудрик дворовый игрок, от которого нет толку ни с румынами, ни против дворовой обороны вулвз. Он даже в этой игре получил худшую оценку.
      И даже против слабого швейцарского клуба бесполезен.
      Гость
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