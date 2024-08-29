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Кьеза перешёл в «Ливерпуль»

вчера, 16:17

Вингер Федерико Кьеза перешёл из «Ювентуса» в «Ливерпуль».

Сумма трансфера составила 13 миллионов фунтов без учёта бонусов.

Контракт с итальянцем будет рассчитан до лета 2028 года.

Кьеза перешёл в «Ливерпуль»

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:29
Удачи, парню!!!
sv_1969
sv_1969 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 21:06
Не брали!На трансфермаркет стоит такая цена!
zdeniss
zdeniss
вчера в 20:30
Судя по ценнику в 13 лямов для АПЛ - совсем не переоцененный… мне казалось он стоит дороже.
FreshMeat
FreshMeat ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Его никто не брал за 35, и Барселона со своими фантазиями, я вообще не понял честно, как спортивный директор Барсы договаривался о трансфере Кьезы, составил контракт, и только после переговоров с самим футболистом вдруг выяснилось, что у Барсы нет денег? Это невозможно. Они просто дурили народ мне кажется. И сумма такая же фигурировала около 15 млн, но никак не 35. Возможно Юве пытался от него за 35 избавиться на волне популярности, пока хорошо играл. Они хитрые лисы.
sv_1969
sv_1969 ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 19:30
Его цена 35 млн и еще год контракта было! Отдали за 13 млн! По ходу всё понятно!
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 18:50
У Юве строиться новая команда и правильно Мотта отцепил от неё Къезу. Он так никем серьёзным и не стал для Юве. Игрок действительно переоценённый, как в клубе так и в сборной.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:16
Главное опасение - его травматичность. Лишь бы не повторил путь Тьяго в Ливерпуле,
а так отличное приобретение, настырный, техничный грамотный и уже зрелый игрок!
Успехов и побед Федерико с Ливерпулем!!!
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 16:57, ред.
Ну навесы у Кьезы иногда проходят довольно мастерские. Но не часто.
Каково мнение в Италии о его уровне игры не знаю, но мне кажется он явно переоцененный чел. В Юве говорили только о завышенных требованиях по з.п., значит уже точно "переоцененный".
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:51
Почему так недорого?
Кьеза игрок высокого уровня.
Видимо что-то пошло не так в Ювентусе.
Ну что же, будем следить за его адаптацией.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:45
Будет любопытно посмотреть на него в новом клубе. Если не поломается сразу))
Estiva
Estiva
вчера в 16:31
Потенциально это топ-трансфер, особенно за такие деньги.
Надеюсь, у Кьезы всё получится в Ливерпуле
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:28
Он выйдет на поле?)) Может на тренировке прям сразу?))
Брулин
Брулин
вчера в 16:25
По мне, так это очень сильный игрок для топ-клуба.
Если тренер будет его правильно использовать
YNWA
YNWA
вчера в 16:24
А вдруг как заиграет 😁
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:23
Не удивлюсь если он в первом матче получит травму
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