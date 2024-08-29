Кьеза перешёл в «Ливерпуль»

Вингер Федерико Кьеза перешёл из «Ювентуса» в «Ливерпуль».
Сумма трансфера составила 13 миллионов фунтов без учёта бонусов.
Контракт с итальянцем будет рассчитан до лета 2028 года.
Вингер Федерико Кьеза перешёл из «Ювентуса» в «Ливерпуль».
Сумма трансфера составила 13 миллионов фунтов без учёта бонусов.
Контракт с итальянцем будет рассчитан до лета 2028 года.
Каково мнение в Италии о его уровне игры не знаю, но мне кажется он явно переоцененный чел. В Юве говорили только о завышенных требованиях по з.п., значит уже точно "переоцененный".
Каково мнение в Италии о его уровне игры не знаю, но мне кажется он явно переоцененный чел. В Юве говорили только о завышенных требованиях по з.п., значит уже точно "переоцененный".
а так отличное приобретение, настырный, техничный грамотный и уже зрелый игрок!
Успехов и побед Федерико с Ливерпулем!!!
а так отличное приобретение, настырный, техничный грамотный и уже зрелый игрок!
Успехов и побед Федерико с Ливерпулем!!!