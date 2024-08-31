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Полузащитник «Наполи» продолжит карьеру в «Кальяри»

вчера, 10:24

Футбольный клуб «Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи» Джанлуку Гаэтано с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении игроком определённых целей. В таком случае Гаэтано подпишет контракт до 30 июня 2029 года.

Полузащитник «Наполи» продолжит карьеру в «Кальяри»

В прошедшем сезоне, выступая за «Наполи» и «Кальяри» (на правах аренды), 24-летний атакующий полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 6 миллионов евро.

Ранее «Наполи» объявил о покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:30
Думаю получит больше игровой практики
f4u2cgyazdf7
f4u2cgyazdf7
вчера в 10:27
В Кальяри хоть играть будет чаще
Гость
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