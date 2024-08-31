Полузащитник «Наполи» продолжит карьеру в «Кальяри»

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вчера, 10:24

Футбольный клуб «Кальяри» арендовал полузащитника «Наполи» с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении игроком определённых целей. В таком случае Гаэтано подпишет контракт до 30 июня 2029 года.

В прошедшем сезоне, выступая за «Наполи» и «Кальяри» (на правах аренды), 24-летний атакующий полузащитник сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 6 миллионов евро.

Ранее «Наполи» объявил о покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта МакТоминэя.