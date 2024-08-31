Угарте перешёл из ПСЖ в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:40

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника ПСЖ .

Хавбек сборной Уругвая подписал контракт с английским клубом до июня 2029 года с возможностью продления ещё на год.

В прошлом сезоне Угарте провёл в составе парижской команды 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.