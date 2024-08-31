Угарте перешёл из ПСЖ в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте.
Хавбек сборной Уругвая подписал контракт с английским клубом до июня 2029 года с возможностью продления ещё на год.
В прошлом сезоне Угарте провёл в составе парижской команды 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Видимо потому, что практически не забивает. Скорее всего у него есть другие способности. Из каких-то соображений его взяли. Правда у МЮ довольно странный тренер..
Видимо потому, что практически не забивает. Скорее всего у него есть другие способности. Из каких-то соображений его взяли. Правда у МЮ довольно странный тренер..
И ладно если Угарте вели давно, то такие импульсивные сделки типа трансфера Стерлинга в Арсенал мне сложно понять, на последних минутах ТО, считай в дополнительное время. Так же и переход Санчо, за несколько часов до ухода он мог перейти как в Юве, так и в Челси. А мог и никуда не перейти , как тот же Осимхен или Линделёф.
Это прикол какой-то? Рулетка?
И ладно если Угарте вели давно, то такие импульсивные сделки типа трансфера Стерлинга в Арсенал мне сложно понять, на последних минутах ТО, считай в дополнительное время. Так же и переход Санчо, за несколько часов до ухода он мог перейти как в Юве, так и в Челси. А мог и никуда не перейти , как тот же Осимхен или Линделёф.
Это прикол какой-то? Рулетка?