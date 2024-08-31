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Угарте перешёл из ПСЖ в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:40

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте.

Хавбек сборной Уругвая подписал контракт с английским клубом до июня 2029 года с возможностью продления ещё на год.

В прошлом сезоне Угарте провёл в составе парижской команды 37 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:01
с 2 сезонами и 2 трофеями..........
FreshMeat
FreshMeat ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 13:57
Не, я не спорю, у Тен Хага любой игрок может сразу стать бездарным и никчемным и поехать доигрывать к арабам, проклиная свое убожество и то что вообще посмел играть в футбол. Все может быть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:51
Возможно это самое лучшее приобретение Юнайтед при Тен хага. Посмотрим
lobsterdam
lobsterdam ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 10:51
То, что он "лучший", мы, вероятно, скоро узнаем. Лигу 1 не смотрел, поэтому об этом персонаже ничего не знаю, доверяюсь тем, кто его видел.
FreshMeat
FreshMeat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:43, ред.
Этот игрок очень даже на слуху, но это опорник и забивать не должен, это один из сильнейших на данный момент опорников, который если ты заметил был куплен шейхами ПСЖ для лиги чемпионов и играл в основе ПСЖ, а не на лавке.
Если поделить его игровое суммарное время в ПСЖ на число игр, получится что он проводил в среднем 80 минут за игру. То есть был твердым игроком основы.
И изначально ПСЖ его купил за 60 млн. евро, это как бы не детские деньги.
МЮ провернул лучшую сделку лет за 5 наверное, заменяя Каземиро.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:37
В ПСЖ у него не было шанса пробиться в основу
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:36
Не пойму, зачем все сделки оставлять на последние минуты трансферного дедлайна?
И ладно если Угарте вели давно, то такие импульсивные сделки типа трансфера Стерлинга в Арсенал мне сложно понять, на последних минутах ТО, считай в дополнительное время. Так же и переход Санчо, за несколько часов до ухода он мог перейти как в Юве, так и в Челси. А мог и никуда не перейти , как тот же Осимхен или Линделёф.
Это прикол какой-то? Рулетка?
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:08, ред.
Этот игрок не на слуху.,.
Видимо потому, что практически не забивает. Скорее всего у него есть другие способности. Из каких-то соображений его взяли. Правда у МЮ довольно странный тренер..
drug01
drug01
вчера в 08:57
В ПСЖ у него игра не пошла! Желаем удачи в МЮ!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:53
Ну значит особо не нужен был ПСЖ раз уж так быстро и легко избавились от него.
Год назад купили за 60 млн, продали за 50 в МЮ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:43
Угарте угарает)) променял лч и хоть какие-то трофеи на Ле)
Гость
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