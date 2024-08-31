«Аль-Ахли» объявил о переходе Тоуни

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни перешёл в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Игрок подписал контракт с клубом из Джидды до 2028 года. В прошлом сезоне форвард провёл за английскую команду 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
А статистика у него не очень-то хорошая. Мне кажется, что арабы могли бы купить более звёздного игрока. Правда он ещё не старый и это плюс.
А статистика у него не очень-то хорошая. Мне кажется, что арабы могли бы купить более звёздного игрока. Правда он ещё не старый и это плюс.