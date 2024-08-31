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«Аль-Ахли» объявил о переходе Тоуни

вчера, 08:32

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни перешёл в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Игрок подписал контракт с клубом из Джидды до 2028 года. В прошлом сезоне форвард провёл за английскую команду 17 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:20
Крутой трансфер.👍 Хейтеры говорили что все лавочка прикрылась больше не кого не покупают в СА но они продолжают взрывать рынок!!💣 Игрока сборной Англии урвали, поздравляю Аль Ахли с этим подписанеем.👏 Будет тяжело Аль-Насру сопернечать против таких силных конкурентов.
la-respect0
la-respect0 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:45
Нормальная у него стата, в двух предыдущих сезонах тащил Брентфорд.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:15
Почему не пишем, чей Аль-Ахли? Аль-Хиляль Неймара, Аль-Наср Роналду, а тут звезд нет? Зашел в профиль клуба на Соккере, а там состава нет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:03
Всё-таки Аль-Ахли купил его.
А статистика у него не очень-то хорошая. Мне кажется, что арабы могли бы купить более звёздного игрока. Правда он ещё не старый и это плюс.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:51
СА получили очередного хорошего игрока в расцвете сил. Молодцы.
sihafazatron
sihafazatron ответ sdahzd837eu6 (раскрыть)
вчера в 08:44
Не не не, за новым вызовом))) чтобы расти)))
sdahzd837eu6
sdahzd837eu6
вчера в 08:36
Наверно поехал на заработки
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