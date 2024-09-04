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Хавбек «Локомотива» — лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов

вчера, 11:10

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ по итогам семи туров.

Хавбек «Локомотива» — лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:50
- Это вообще о чём? Что ещё считать голевым моментом? Халк в Зените бил со своей половины поля. И забивал. Потому что вратарь соперников "лоханулся". Где здесь голевой момент? Правильно, нет. А гол есть!

- Пенальти - голевой момент? Да. Но 1/4 назначенных пенальти не забиваются.

- Вратарь сильно выбивает мяч из своей штрафной, тот перелетает всё поле и залетает в ворота соперников. Голевой момент? Нет. А гол есть!

- Так что все эти рейтинги... как мёртвому припарка.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Классный паренёк появился в Локо. Удачи.
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