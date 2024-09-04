Хавбек «Локомотива» — лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ по итогам семи туров.
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ по итогам семи туров.
- Пенальти - голевой момент? Да. Но 1/4 назначенных пенальти не забиваются.
- Вратарь сильно выбивает мяч из своей штрафной, тот перелетает всё поле и залетает в ворота соперников. Голевой момент? Нет. А гол есть!
- Так что все эти рейтинги... как мёртвому припарка.
- Пенальти - голевой момент? Да. Но 1/4 назначенных пенальти не забиваются.
- Вратарь сильно выбивает мяч из своей штрафной, тот перелетает всё поле и залетает в ворота соперников. Голевой момент? Нет. А гол есть!
- Так что все эти рейтинги... как мёртвому припарка.