Салах специалист по МЮ, а Винисиус — по «Барселоне». У знаменитых снайперов есть любимые соперники

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02 сентября 2024, 21:51

У Кейна и Мбаппе свои «клиенты».

Мохамед Салах – 16 матчей, 15 голов, 6 ассистов против МЮ

У 32-летнего египтянина самая впечатляющая история связи с любимым соперником. Для «Ливерпуля» «красные дьяволы» давно стали врагами, историческое соперничество. Победы с помощью Салаха, который вчера отдал две голевые передачи и забил сам, всегда радуют болельщиков. Мохамед даже воспользовался случаем, чтобы пожаловаться публике на Эдвардса. Генеральный директор «Ливерпуля» не спешит предлагать вингеру новый контракт, хотя египтянин намекнул на будущее переговоры. А если откажется и уйдет через год, то команда потеряют лидера и вдохновителя многих ярких побед над «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе – 15 матчей, 15 голов, 9 ассистов против «Монпелье»

В Ла Лиге форвард тоже заведет себе любимого соперника, как Месси. Лионель любил забивать «Севилье», организовал в их ворота 58 голов передачами и ударами в 43 играх. Роналду обожал аналогичного соперника – 28 мячей за всего 18 матчей против «Севильи». Мбаппе в Испании может похвастаться только дублем в ворота «Бетиса». Первый гол ему организовал шикарным пасом пяткой Вальверде, а второй мяч – заслуга Винисиуса. Сначала бразилец «нырнул» и заработал пенальти, а затем отдал Мбаппе право на удар. А вот дома Килиан издевался над «Монпелье» и «Лионом», которому забил 13 мячей и сделал 2 ассиста.

Эрлинг Холанд – 8 матчей, 12 голов против «Лейпцига»

Сразу видно, сколько Эрлингу лет, он пока не наиграл полтора десятка матчей с одним соперником. Не успел обзавестись легким оппонентом, но определил кандидата. В Германии обожал матчи против «Лейпцига». И в Лиге чемпионов их снова догнал. А в АПЛ норвежская машина предпочитает огорчать «Вулверхэмптон». В четырех матчах против «волков» у Холанда 8 забитых мячей. Но с ассистами не дружит, делая исключение только для «Манчестер Юнайтед». В играх против «дьяволов» у Холанда 6 голов и 3 результативные передачи в 7 матчах. Но скоро на первом месте будет «Вулверхэмптон», а голы «Лейпцигу» станут частью истории.

Харри Кейн – 20 матчей, 20 голов и 5 ассистов против «Лестера»

Обладатель «Золотой бутсы» за 36 голов в составе «Баварии» в Бундеслиге на днях собрал «фулл хаус». Кейн забил всем 17 клубам высшего дивизиона в Германии, с которыми встречался на данный момент. Настоящая безжалостная голевая машина. И главной жертвой в родной Англии Харри выбрал «Лестер», за который раньше выступал в аренде. Наверное, если бы играл за «Ливерпулю» или «Манчестер Сити», то мог чаще издеваться над более статусным соперником. Зато Кейн не боялся принципиального оппонента «шпор». В дерби Северного Лондона против «Арсенала» забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 21 поединке. Харри объективно хорош.

Антуан Гризманн – 34 матча, 14 голов, 6 ассистов против «Атлетика»

Легенда «Атлетико» любит играть и забивать в ворота против почти тёзок его клуба из Бильбао. Второй форвард получил внушительную голевую статистику, поскольку очень часто встречался с «Атлетиком». Также Гризманн любит забивать «Сельте», «Хетафе» и «Валенсии». «Реала» тоже не боится. Но там неплохая общая результативность основана на количестве попыток. У Антуана 41 матч против действующих чемпионов Испании. Кстати, Гризманн ни разу в жизни не выигрывал Ла Лигу, и это очень обидный факт для замечательного футболиста. Зато француз отличался за «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Атлетико» против разных соперников.

Роберт Левандовски – 26 матчей, 27 голов, 3 ассиста против «Боруссии» Д

Зная вредность поляка, не сомневались, что у него роскошная статистика именно против бывшего клуба. Левандовски ушел в «Баварию» свободным агентом, а потом стабильно огорчал команду из Дортмунда, чтобы не зазнавались. Роберт также обожал забивать «Вольфсбургу», у него 26 голов и 9 ассистов в 26 матчах. Но результат против «Боруссии» выглядит ещё солиднее, ведь поляк отразил попытки клуба из Дортмунда занять место «Баварии» на вершине таблицы. Без Роберта через сезон скатились на третье место в Бундеслиге. А Левандовски обстреливает ворота испанских соперников «Барселоны». Прирожденный снайпер без слабых мест.

Лаутаро Мартинес – 6 матчей, 10 голов против «Салернитаны»

У аргентинца не такая позиция, как у Холанда и Кейна. Лаутаро чаще играл в оттяжке за «Интер». Впрочем, чемпион Италии – эгоистичный футболист. Поэтому нашел себе любимую жертву. Всего в 6 играх против «Салернитаны» собрал 10 голов. Делал хет-трик и даже покер в прошлом сезоне. Лаутаро остался в «Интере», ведь Милан нравится его жене. И это большой переговорный успех для «нерадзурри». Мартинес – чемпион мира, но на самом турнире в Катаре часто промахивался. Зато на Кубке Америки был хорош. И в футболке «Интера» не подвел. Из грандов Серии А предпочитает «Милан», у Лаутаро 8 голов и 3 ассиста в 16 дерби.

Винисиус Жуниор – 17 матчей, 7 голов, 4 ассиста против «Барселоны»

Крайний форвард «Реала» должен понять, что теперь он Бензема. Мбаппе и Жуниор не могут одновременно быть эгоистичными, как Роналду. Кому-то надо поддаваться голевым порывам напарника. Посмотрим, хватит ли Винисиусу щедрости на длительной дистанции. Вчера вингер отдал Мбаппе право на пенальти. А пока констатируем, что фаворит в борьбе за «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона любит забивать «Валенсии» — 8 голов и 1 ассист, и обожает огорчать «Барселону». У него больше Эль Класико, чем матчей против «Лос Чес». И суммарно именно «блаугранас» огорчал чаще всех. Винисиус выбрал неплохого «удобного» соперника, фанаты «Реала» одобряют.