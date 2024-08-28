Голенков стал лучшим бомбардиром «Ростова» в истории Кубка России

Нападающий «Ростова» Егор Голенков вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в Кубке России за всё время.
Форвард провёл 22 матча и забил 8 мячей. Вторым идёт Александр Маслов (7 голов), третьим — Михаил Осинов (6).
Нападающий «Ростова» Егор Голенков вышел на первое место в списке бомбардиров клуба в Кубке России за всё время.
Форвард провёл 22 матча и забил 8 мячей. Вторым идёт Александр Маслов (7 голов), третьим — Михаил Осинов (6).
Этот результат долго не продержится.
Этот результат долго не продержится.