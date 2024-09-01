Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ и установил рекорд в 21-м веке

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ в 21-м веке, став первым игроком, сделавшим хет-трик в двух из трех первых матчей в сезоне после Пола Джуэлла из «Брэдфорда», который отметился подобным в сезоне 1994/95.
Всего на счету норвежца теперь 8 хет-триков. По этому показателю он сравнялся с Харри Кейном, Майклом Оуэном и Тьерри Анри. Больше — у Робби Фаулера (9), Алана Ширера (11) и Серхио Агуэро (12).
Не убавилось по сравнению с Бундеслигой ?! Или по сравнению с АПЛ, за которую поляк не выступал ? ))
С вопросом определись, Капатыч. )
Не убавилось по сравнению с Бундеслигой ?! Или по сравнению с АПЛ, за которую поляк не выступал ? ))
С вопросом определись, Капатыч. )
Вот поэтому Холанду и надо рвать жилы как в своё время делал Джордж Виа.
В 1995 году был признан игроком года по версии ФИФА, лучшим футболистом Европы («Золотой мяч») и лучшим африканским футболистом года. Один из двух обладателей Золотого мяча, никогда не игравших на чемпионате мира (второй — Джордж Бест), и единственный обладатель трофея, сборная которого никогда не играла на чемпионате мира, а также первый обладатель «Золотого мяча» — не-европеец.
Надо ещё учесть, что сборная Либерии только в 1996 году первый раз пробилась на чемпионат Африки.
Так, что Виа выиграл всё это будучи не играя за сборную ни на одном крупном турнире.
Вот поэтому Холанду и надо рвать жилы как в своё время делал Джордж Виа.
В 1995 году был признан игроком года по версии ФИФА, лучшим футболистом Европы («Золотой мяч») и лучшим африканским футболистом года. Один из двух обладателей Золотого мяча, никогда не игравших на чемпионате мира (второй — Джордж Бест), и единственный обладатель трофея, сборная которого никогда не играла на чемпионате мира, а также первый обладатель «Золотого мяча» — не-европеец.
Надо ещё учесть, что сборная Либерии только в 1996 году первый раз пробилась на чемпионат Африки.
Так, что Виа выиграл всё это будучи не играя за сборную ни на одном крупном турнире.
Не равняй испанский чемпионат с АПЛ. Небо и земля что по стилистике, что по игровым схемам. В АПЛ, с её 4-3-3 (иногда 3-4-3), форвардам проще. В Испании же (при 4-2-3-1, 4-4-2 и 3-5-2) хрена с два нападающему дадут разгуляться в штрафной. Середняки и доги в Примере играют против топов в автобус со времён Царя Гороха, в то время как в АПЛ там (в защите) - проходной двор (утрировано, канеш.), причём у всех - от мала до велика.
Выше сказанное никоим образом не умаляет достоинств "Мамонтёнка". Холланд очень хорош (если не сказать, что реально крут), однако с испанскими клубами скорострельности у него поубавится в разы, и это Уже факт.
Не равняй испанский чемпионат с АПЛ. Небо и земля что по стилистике, что по игровым схемам. В АПЛ, с её 4-3-3 (иногда 3-4-3), форвардам проще. В Испании же (при 4-2-3-1, 4-4-2 и 3-5-2) хрена с два нападающему дадут разгуляться в штрафной. Середняки и доги в Примере играют против топов в автобус со времён Царя Гороха, в то время как в АПЛ там (в защите) - проходной двор (утрировано, канеш.), причём у всех - от мала до велика.
Выше сказанное никоим образом не умаляет достоинств "Мамонтёнка". Холланд очень хорош (если не сказать, что реально крут), однако с испанскими клубами скорострельности у него поубавится в разы, и это Уже факт.
говорят. до сих пор ждут кто из них отдаст голевую передачу.
Холанд или Родри - ЗМ.
говорят. до сих пор ждут кто из них отдаст голевую передачу.
Холанд или Родри - ЗМ.
Норвежский зверь!
Норвежский зверь!
Холланд ударно начал сезон, думаю болельщики Сити довольны
Холланд ударно начал сезон, думаю болельщики Сити довольны