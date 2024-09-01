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Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ и установил рекорд в 21-м веке

вчера, 08:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ в 21-м веке, став первым игроком, сделавшим хет-трик в двух из трех первых матчей в сезоне после Пола Джуэлла из «Брэдфорда», который отметился подобным в сезоне 1994/95.

Всего на счету норвежца теперь 8 хет-триков. По этому показателю он сравнялся с Харри Кейном, Майклом Оуэном и Тьерри Анри. Больше — у Робби Фаулера (9), Алана Ширера (11) и Серхио Агуэро (12).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:20
славная статистика
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 15:25
))))))))))
Не убавилось по сравнению с Бундеслигой ?! Или по сравнению с АПЛ, за которую поляк не выступал ? ))

С вопросом определись, Капатыч. )
5za2mxtq89sy
5za2mxtq89sy ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:20
Скорее всего Холанд так и не сыграет на крупных турнирах, ну если только ФИФА и УЕФА ещё больше не расширит квоту команд на ЧЕ и ЧМ и в финальных турнирах будут участвовать все команды без исключения.
Вот поэтому Холанду и надо рвать жилы как в своё время делал Джордж Виа.
В 1995 году был признан игроком года по версии ФИФА, лучшим футболистом Европы («Золотой мяч») и лучшим африканским футболистом года. Один из двух обладателей Золотого мяча, никогда не игравших на чемпионате мира (второй — Джордж Бест), и единственный обладатель трофея, сборная которого никогда не играла на чемпионате мира, а также первый обладатель «Золотого мяча» — не-европеец.
Надо ещё учесть, что сборная Либерии только в 1996 году первый раз пробилась на чемпионат Африки.
Так, что Виа выиграл всё это будучи не играя за сборную ни на одном крупном турнире.
Василий Копатович
Василий Копатович ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:12
а у левандовского почему-то не убавилось?
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:42
Холланд клепает голы слабым клубам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:18, ред.
Как там Вини и Мбаппе ? )))
Не равняй испанский чемпионат с АПЛ. Небо и земля что по стилистике, что по игровым схемам. В АПЛ, с её 4-3-3 (иногда 3-4-3), форвардам проще. В Испании же (при 4-2-3-1, 4-4-2 и 3-5-2) хрена с два нападающему дадут разгуляться в штрафной. Середняки и доги в Примере играют против топов в автобус со времён Царя Гороха, в то время как в АПЛ там (в защите) - проходной двор (утрировано, канеш.), причём у всех - от мала до велика.

Выше сказанное никоим образом не умаляет достоинств "Мамонтёнка". Холланд очень хорош (если не сказать, что реально крут), однако с испанскими клубами скорострельности у него поубавится в разы, и это Уже факт.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:44
как там дела у Мбаппе с Винисиусом?
говорят. до сих пор ждут кто из них отдаст голевую передачу.
Холанд или Родри - ЗМ.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:14
Молодец..
3ton
3ton
вчера в 10:59
То как забивает Холанд и играет Сити , можно смело Сити короновать чемпионом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:06
Мощно начал сезон. Возможно лето без евро пошло ему на пользу!))
ProKop92
ProKop92
вчера в 09:48
Просто машина!
Норвежский зверь!
lotsman
lotsman
вчера в 09:17
Хорошая статистика в целом и хорошее начало чемпионата.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:08
Отличная реализация моментов у норвежца! А самое главное, его голы были забиты в нужные для Сити моменты! При счете 1-1 был продолжительный отрезок, когда ВХЮ выровнил игру, и даже имел моменты на второй гол, но тут Холланд забил второй гол и мооотобойцы снова поплыли.... тиже самое и с третьим голом....ВХЮ долго сопротивлялся, Лопитеги сделал замены, освежив атаку, вроде всё шло к тому,что хозяева смогут отыграться, но Холланд забил и ВХЮ принял это поражение....
Холланд ударно начал сезон, думаю болельщики Сити довольны
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 09:01
Ничего себе Агуэро наколотил хэт-триков.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 08:55
Отличная результативность. Холанд побьет еще множество рекордов.
x3svuu3mr63g
x3svuu3mr63g
вчера в 08:37
С таким клубом как Сити, можно все рекорды побить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:31
Поздравляем Холонда с хек - триками!!!
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