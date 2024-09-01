Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ и установил рекорд в 21-м веке

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вчера, 08:30

Нападающий «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ в 21-м веке, став первым игроком, сделавшим хет-трик в двух из трех первых матчей в сезоне после Пола Джуэлла из «Брэдфорда», который отметился подобным в сезоне 1994/95.

Всего на счету норвежца теперь 8 хет-триков. По этому показателю он сравнялся с Харри Кейном, Майклом Оуэном и Тьерри Анри. Больше — у Робби Фаулера (9), Алана Ширера (11) и Серхио Агуэро (12).