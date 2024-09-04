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Сафонов сравнил базы «Краснодара» и ПСЖ

вчера, 16:15

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов сравнил тренировочные базы «Краснодара» и ПСЖ.

Ну, база у ПСЖ, она немножко поменьше, чем в «Краснодаре». Но, как мне кажется, по насыщенности всего, что внутри, она чуть более организована. В плане того, что всё рядом, я вообще не прохожу больших расстояний, буквально. Раздевалка, вышел из раздевалки, сразу зал, вышел из зала, сразу медицинский кабинет, поэтому всё как-то комфортно, не нужно проходить большие расстояния.

Допустим, если говорить, что разницу между краснодарской базой и в Париже, то в Краснодаре нужно было переходить в разные корпуса для того, чтобы куда-то попасть, и очень тяжело было встретиться с людьми вообще на большой базе, настолько она большая. В Париже такой проблемы нет, поэтому, наверное, это основное различие.

Естественно, есть ещё какие-то различия, да. Допустим, вот из того, что мне бросилось в глаза первое, это в зале есть специальная комната, где стоят три велосипеда и дорожка, и там можно поднять температуру и крутить велик, как будто ты в сауне находишься. Вот, такого я не видел. Но в остальном крио-сауна, тренажёрный зал, практически всё одно и то же, да, есть естественные различия. И, наверное, главное различие вообще всей базы — это, наверное, стафф, потому что у нас около семи, по-моему, физиотерапевтов в ПСЖ. И чуть по-другому выстроена работа. Я думаю, что вот это основное различие. Потому что для меня, допустим, клуб — это люди, которые его представляют. Поэтому я не понимаю вопрос, потому что не вижу смысла сравнивать базу, потому что условия там и там прекрасные.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:28
Краснодар однозначно лучше...
Futurista
Futurista
вчера в 19:27
Сравнил Ж с ПСЖ)...
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:14
С учетом историй об Олимпиаде, о вывозе граждан без определенного места жительства перед олимпиадой и их миграцией назад, сравнение однозначно в пользу любого города-миллионника в РФ. Хоть с Пермью сравнивать, хоть с Самарой. Лично я бы не хотел жить в современной Франции. Франция была хороша до кризиса 2008 года. Сейчас я бы ни за что не переехал, даже если бы мне за это заплатили большую сумму
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:34
Различия они по любому будут и, если Матвей и будет чем-то не доволен спортивной базой в ПСЖ, то об этом мы узнаем только по завершении контракта между клубом и игроком, а пока всё хорошо и всем он доволен.
derrik2000
derrik2000 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:35
Сравнение, КСТАТИ, будет НЕ в пользу Парижа!
5m735j733kdq
5m735j733kdq
вчера в 16:29
Не знаю своя база в Краснодаре совсем не хуже!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:28
Сравни ещё Париж и Краснодар !))
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