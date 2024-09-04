Сафонов сравнил базы «Краснодара» и ПСЖ

Вратарь ПСЖ и сборной России сравнил тренировочные базы «Краснодара» и ПСЖ .

Ну, база у ПСЖ , она немножко поменьше, чем в «Краснодаре». Но, как мне кажется, по насыщенности всего, что внутри, она чуть более организована. В плане того, что всё рядом, я вообще не прохожу больших расстояний, буквально. Раздевалка, вышел из раздевалки, сразу зал, вышел из зала, сразу медицинский кабинет, поэтому всё как-то комфортно, не нужно проходить большие расстояния.

Допустим, если говорить, что разницу между краснодарской базой и в Париже, то в Краснодаре нужно было переходить в разные корпуса для того, чтобы куда-то попасть, и очень тяжело было встретиться с людьми вообще на большой базе, настолько она большая. В Париже такой проблемы нет, поэтому, наверное, это основное различие.