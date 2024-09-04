Сафонов сравнил базы «Краснодара» и ПСЖ

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов сравнил тренировочные базы «Краснодара» и ПСЖ.
Ну, база у ПСЖ, она немножко поменьше, чем в «Краснодаре». Но, как мне кажется, по насыщенности всего, что внутри, она чуть более организована. В плане того, что всё рядом, я вообще не прохожу больших расстояний, буквально. Раздевалка, вышел из раздевалки, сразу зал, вышел из зала, сразу медицинский кабинет, поэтому всё как-то комфортно, не нужно проходить большие расстояния.
Допустим, если говорить, что разницу между краснодарской базой и в Париже, то в Краснодаре нужно было переходить в разные корпуса для того, чтобы куда-то попасть, и очень тяжело было встретиться с людьми вообще на большой базе, настолько она большая. В Париже такой проблемы нет, поэтому, наверное, это основное различие.
Естественно, есть ещё какие-то различия, да. Допустим, вот из того, что мне бросилось в глаза первое, это в зале есть специальная комната, где стоят три велосипеда и дорожка, и там можно поднять температуру и крутить велик, как будто ты в сауне находишься. Вот, такого я не видел. Но в остальном крио-сауна, тренажёрный зал, практически всё одно и то же, да, есть естественные различия. И, наверное, главное различие вообще всей базы — это, наверное, стафф, потому что у нас около семи, по-моему, физиотерапевтов в ПСЖ. И чуть по-другому выстроена работа. Я думаю, что вот это основное различие. Потому что для меня, допустим, клуб — это люди, которые его представляют. Поэтому я не понимаю вопрос, потому что не вижу смысла сравнивать базу, потому что условия там и там прекрасные.