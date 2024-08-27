Головин сможет принять участие в следующем матче «Монако»

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вчера, 15:13

Полузащитник «Монако» и сборной России полностью восстановился от травмы. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с «Лансом».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 25 матчей в Лиге 1 (6 голов, 6 ассистов и 10 карточек) и 2 матча в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Головин будет капитаном «Монако» в сезоне 2024/2025. Также хавбек поменял семнадцатый номер на десятый.