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Головин сможет принять участие в следующем матче «Монако»

вчера, 15:13

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин полностью восстановился от травмы. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

Саша чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился от травмы и готовится к ближайшей игре с «Лансом».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 25 матчей в Лиге 1 (6 голов, 6 ассистов и 10 карточек) и 2 матча в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Головин будет капитаном «Монако» в сезоне 2024/2025. Также хавбек поменял семнадцатый номер на десятый.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:33
держись, парень !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:35
Саша наше единственное светлое пятно в Европе. Здоровья ему
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:31
По-тихоньку надо возвращаться! Удачи в играх, особенно в ЛЧ!))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:15
Без него очень сильно отличается игра команды .
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:15
Здоровья и успехов Сане!
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