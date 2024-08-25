Миранчук дебютировал за «Атланту Юнайтед» и чуть не забил гол

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провёл первый матч за американскую команду.
Он появился на поле на 61-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде, заменив Дакса МакКарти. Результативными действиями россиянин не отметился, его клуб потерпел поражение со счётом 0:2, однако в одном из эпизодов хавбек попал в перекладину.
Также в МЛС дебютировал полузащитник хозяев поля Марко Ройс. Он вышел на 62-й минуте и помог своей команде одержать победу, забив гол на 84-й.