Миранчук дебютировал за «Атланту Юнайтед» и чуть не забил гол

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вчера, 08:11

Полузащитник «Атланты Юнайтед» провёл первый матч за американскую команду.

Он появился на поле на 61-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде, заменив . Результативными действиями россиянин не отметился, его клуб потерпел поражение со счётом 0:2, однако в одном из эпизодов хавбек попал в перекладину.