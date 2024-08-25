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Миранчук дебютировал за «Атланту Юнайтед» и чуть не забил гол

вчера, 08:11
Лос-Анджелес ГэлаксиЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес Гэлакси2 : 0Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук провёл первый матч за американскую команду.

Он появился на поле на 61-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде, заменив Дакса МакКарти. Результативными действиями россиянин не отметился, его клуб потерпел поражение со счётом 0:2, однако в одном из эпизодов хавбек попал в перекладину.

Также в МЛС дебютировал полузащитник хозяев поля Марко Ройс. Он вышел на 62-й минуте и помог своей команде одержать победу, забив гол на 84-й.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 18:21
Чуть чуть не считается это даже дети знают.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:45
Нельзя быть чуть-чуть беременным!.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 13:22
выдайте ему сникерс и флаер на маникюрный салон
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:01
Жаль, немного не повезло, но значит забьет в следующих матчах. С дебютом Алексея!
4RT
4RT
вчера в 11:16
Одна новость хлеще другой 😁
Mi6
Mi6
вчера в 09:52
И как можно сравнить эти два дебюта?
drug01
drug01
вчера в 09:50
Чуть не считается надо просто забивать!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:44
Подумаешь проиграли, главное что чуть гол не забил)))
vwbqet4aw4tk
vwbqet4aw4tk
вчера в 09:43
Надо же, чуть не забил тоже великая новость.
hc5s76jju83w
hc5s76jju83w
вчера в 09:26
Чуть-чуть для статистики не существует
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:09
У Ройса дебют удался
a-league
a-league
вчера в 08:56
А я, поставивши на его гол, чуть не пошёл к банкомату
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:51
Хорошо что быстро дебютировал!Не мариновали на лавке!
lotsman
lotsman
вчера в 08:13
Первый блин комом, бывает. Лишь бы дальше так не пошло.)
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