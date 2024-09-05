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«Спартак» вышел из переговоров по Кордобе

вчера, 12:38

«Спартак» отказался от покупки нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Клуб не готов платить форварду 5 миллионов евро в год.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:18
«Спартак» вышел из переговоров по Кордобе
Клуб не готов платить форварду 5 миллионов евро в год.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388223/kordoba-dzhon-spartak 05.09.2024

- У меня сын болеет за Спартак. Я и ему сказал, и здесь напишу:

- НЕЧЕГО С ПУСТЫМ КОШЕЛЬКОМ ХОДИТЬ В СУПЕР МАРКЕТ! Таких игроков за копейки не купишь. Игроков подешевле - надо искать в других магазинах (клубах)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:30, ред.
Совсем оборзел Кордоба.
Столько денег не все звёзды Серии А получают.
Может Спартаку пора начинать искать таланты в российской провинции? Причём не только взрослых игроков.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:24
Зря. Любое кроилово приводит к попадалову. Зря Вилиано Жозе брали, лучше все деньги на Кордобу ввалили
vnh5p5kats2n
vnh5p5kats2n
вчера в 13:09
Нужно подумать про Заболотного, хорошо в Химках играет.
d1metras
d1metras
вчера в 12:52
правильное решение!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:46, ред.
Ура! Не стоило в них даже входить
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