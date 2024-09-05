«Спартак» вышел из переговоров по Кордобе

«Спартак» отказался от покупки нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Клуб не готов платить форварду 5 миллионов евро в год.
«Спартак» отказался от покупки нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Клуб не готов платить форварду 5 миллионов евро в год.
Клуб не готов платить форварду 5 миллионов евро в год.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388223/kordoba-dzhon-spartak 05.09.2024
- У меня сын болеет за Спартак. Я и ему сказал, и здесь напишу:
- НЕЧЕГО С ПУСТЫМ КОШЕЛЬКОМ ХОДИТЬ В СУПЕР МАРКЕТ! Таких игроков за копейки не купишь. Игроков подешевле - надо искать в других магазинах (клубах)...
Клуб не готов платить форварду 5 миллионов евро в год.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388223/kordoba-dzhon-spartak 05.09.2024
- У меня сын болеет за Спартак. Я и ему сказал, и здесь напишу:
- НЕЧЕГО С ПУСТЫМ КОШЕЛЬКОМ ХОДИТЬ В СУПЕР МАРКЕТ! Таких игроков за копейки не купишь. Игроков подешевле - надо искать в других магазинах (клубах)...
Столько денег не все звёзды Серии А получают.
Может Спартаку пора начинать искать таланты в российской провинции? Причём не только взрослых игроков.
Столько денег не все звёзды Серии А получают.
Может Спартаку пора начинать искать таланты в российской провинции? Причём не только взрослых игроков.