«Краснодар» может купить Гарсию из АЕК в случае ухода Кордобы в «Спартак»

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вчера, 11:06

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий АЕК — приоритетный вариант для «Краснодара» в случае ухода в «Спартак».

Трансфер может обойтись в 20+2 миллионов евро.

из «Рубина» — второй вариант.