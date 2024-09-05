«Краснодар» может купить Гарсию из АЕК в случае ухода Кордобы в «Спартак»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий АЕК Леви Гарсия — приоритетный вариант для «Краснодара» в случае ухода Джона Кордобы в «Спартак».
Трансфер может обойтись в 20+2 миллионов евро.
Мирлинд Даку из «Рубина» — второй вариант.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий АЕК Леви Гарсия — приоритетный вариант для «Краснодара» в случае ухода Джона Кордобы в «Спартак».
Трансфер может обойтись в 20+2 миллионов евро.
Мирлинд Даку из «Рубина» — второй вариант.
Почему сейчас хотят продать Кордобу? У Джона контракт через год заканчивается, он бесплатно уйдет или в Аравию, или в другую денежную страну. Если Спартак не заплатит требуемую зарплату, Арабы точно заплатят больше
Почему сейчас хотят продать Кордобу? У Джона контракт через год заканчивается, он бесплатно уйдет или в Аравию, или в другую денежную страну. Если Спартак не заплатит требуемую зарплату, Арабы точно заплатят больше