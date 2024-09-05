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«Краснодар» может купить Гарсию из АЕК в случае ухода Кордобы в «Спартак»

вчера, 11:06

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, нападающий АЕК Леви Гарсия — приоритетный вариант для «Краснодара» в случае ухода Джона Кордобы в «Спартак».

Трансфер может обойтись в 20+2 миллионов евро.

Мирлинд Даку из «Рубина» — второй вариант.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 16:54
Не маразм. Зенит хотел купить Кордобу перед весенней частью прошлого сезона, когда Краснодар был на 1 месте, а Джон был первым в списке бомбардиров. Затем Зенит сделал попытку перед игрой за Суперкубок. Зенит просто хотел выиграть трофеи путем покупки основного бомбардира своего прямого на тот момент конкурента. Ну согласитесь, это единственное логичное объяснение. В Зените были Изидор, Касьерра, Сергеев. Может еще кто был из центрфорвардов, не помню. Зачем четвертый нападающий в схеме с одним нападающим? Сейчас Зенит в Кордобе и бесплатно не заинтересован.

Почему сейчас хотят продать Кордобу? У Джона контракт через год заканчивается, он бесплатно уйдет или в Аравию, или в другую денежную страну. Если Спартак не заплатит требуемую зарплату, Арабы точно заплатят больше
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:19
Кордоба в Спартаке ? Что за бред ? Кто ж его отпустит ? В Зенит не отпустили ,а уж в Спартак тем более . Да и платить нму придётся 4 ляма в год . Маразм ! Хотя верить Карпову - себя не уважать .
Гость
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