Кордобу ждут в «Спартаке», а Даку в «Краснодаре». Осеннее трансферное безумие в РПЛ

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05 сентября 2024, 11:34

Фигурируют солидные суммы.

Станковичу мало Угальде и Жозе на острие

Сербский тренер оказался амбициозным человеком. Заставил подписать плеймейкера Барко. А затем повёл себя немного странно. Команда, которой не помешали бы толковые латерали по образу Дугласа Сантоса из «Зенита», подписала центрального защитника, хотя у Бабича хватало напарников. Станкович пригласил игрока сборной Суринама Абену, с которым работал в Будапеште. Раньше из «Ференцвароша» взяли вингера Маркиньоса. И продолжили искать игроков на фланги атаки. Зиньковский, Медина и Бонгонда не устраивают Деяна.

На фоне Барко, который заиграл на позиции «десятки», все кажутся бледными и не чемпионскими мастерами. Поэтому если в ближайшие дни не получится договориться с одним из турецких вингеров, за которыми скауты «Спартака» давно ведут охоту, то переключатся на центрального форварда. Соболев начал тренировки в «Зените». Николсону не нашли новый клуб, но до 12 сентября в РПЛ открыто трансферное окно. Обязательно надо куда-то отдать ямайца. Казалось бы, хватит Угальде и Жозе, но Виллиан, похоже, разочаровал тренеров.

Бразилец оказался в худшей форме, чем рассчитывали в штабе Станковича. В клубе всего два форварда под основу, не считая молодого Мелёшина, которому Деян не доверяет. Рискуют в случае травм и дисквалификаций. Также Угальде может сместиться на левый фланг, на позицию инсайда. И не стоит забывать вариант «4-4-2» с «ромбом», Станкович умеет играть не только по схеме «4-2-3-1». Но где взять адаптированного к РПЛ форварда за неделю? Правильный ответ – в «Краснодаре». Тем более Кордоба рассматривал вариант со сменой клуба.

Форвард Кордоба не отработает 16 млн евро

За 31-летнего нападающего, который следующим летом станет свободным агентом, 16 млн евро – большая сумма. Впрочем, рыночная стоимость Кордобы в районе 14 миллионов, а всё из-за позиции. Результативные форварды стоят дорого. Даже если представить, что «Спартак» убедит молодого парня этого ценового диапазона, то вместо 12-15 млн евро у москвичей потребуют 25-30 миллионов. Такие ценники видели в «Зените», когда искали форварда. Гонду забрали за 12 млн евро, и это находка. Но у петербуржцев богатые связи в Аргентине.

Спортивный директор «Спартака» Амарал знает всех, но не все знают бывшего скаута «Бенфики». «Красно-белым» не будут делать скидки. Или трансфер Кордобы отправит на счета «Краснодара» около 15 млн евро, или «Спартаку» надо экстренно искать другого тяжелого форварда, если такова задача Станковича. Вот только дорогая ставка на человека вне РПЛ опаснее, чем подписание Кордобы. Понятно, что у него почти нулевые шансы отработать все деньги. Но вряд ли другие футболисты «Спартака» будут протестовать против Джона.

Кордобу знают, смирятся с его окладом в районе 3 млн евро. Форвард зарабатывает рекордное количество фолов в атаке и первый по нарушениям против защитников. Боец. У Джона есть минус, который исключил возвращение в топ-5 – часто промахивается. Но это означает выходы на правильные ударные позиции. «Спартак» до Абаскаля страдал, когда контролировал мяч, но не мог набрать ударов в створ. Кордоба неплох у чужих ворот. В отличие от Угальде, которому тяжело в борьбе с мощными защитниками, Джон охотно вступает в борьбу.

Понятно, что в идеальном мире, где готовят «Спартак» к Лиге чемпионов, логичнее искать перспективного молодого игрока. Но если Кордоба устал от логистических проблем в Краснодаре, а жена ведь хочет время от времени видеть родственников из Колумбии, то Москва семье подходит лучше. В Санкт-Петербург нападающего Галицкий не отдал. Но если получит 16 млн евро от «Спартака», то сможет подписать Даку из «Рубина» за 10 млн евро. Скандальный албанец хочет в более сильную команду и круто начал сезон, забил 5 мячей на старте РПЛ .

У «Спартака» хаотичная трансферная кампания

Видно, что есть деньги на подписания, в отличие от соседей из ЦСКА . Но если суммировать все поступки, то нет логики. Есть такой раздел дискретной математики – теория графов. Полезная штука. Теоретическая основа помогает в логистике, но не только. Один из методов поиска оптимального пути – добавлять по очереди самые «короткие» или «дешёвые», если говорим о деньгах, чтобы соединить все точки на карте. Так вот, у «Спартака» со спортивным директором Амаралом нарушен алгоритм добавления оптимальных новичков в состав.

Понятно, почему ушли Соболев и Джикия. Друзья не хотели сидеть на лавке и не вписывались в игровую модель Станковича. Хотя Александра поначалу пытались наиграть в основе. Но в заявке «Спартака» слишком много футболистов, которых сложно назвать готовыми к чемпионству. «Красно-белые» нуждались хотя бы в одном идеальном латерале, в опорном полузащитнике и в левом вингере класса Промеса. Могут не получить никого на ключевые позиции, кроме плеймейкера Барко. Даже ставка на Кордобу кажется спонтанным решением.

«Спартаку» пора определяться. Или «пятое место — неплохой результат». Тогда справятся те, кто есть. Или «надо выиграть чемпионат». Во втором случае Кордоба пригодится, хотя этот трансфер как признание, что в клубе зря с прошлой осени держали Соболева, который хотел уйти. Александру не нашли зарубежный вариант, отдали «Зениту». Теперь любой важный гол Соболева в футболке команды Семака во вред «Спартаку». Второе признание в случае подписания Кордобы – аналитики неправильно оценили форму новичка Жозе.

Раньше не заиграли Бальде и Николсон. У Соболева были серии без голов. Понимаем, зачем Станковичу новый центральный форвард. Но сразу надо менять позицию Угальде, ведь вряд ли костариканец заслужил место на лавке после результативного старта сезона. Деян увидел, что не хватает физики. Атакующая группа слишком низкая. А Жозе оказался медленным, хотя это тяжелый форвард. Кордоба подвижнее, но тут ставка на уставшего футболиста. Джон выдал максимум в прошлом сезоне и за сборную, а теперь злится и капризничает.