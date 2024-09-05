Нагорных: «Мы работаем над укреплением линии защиты»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб намерен приобрести защитника.
Закончится ли трансферная кампания после перехода Эдгара Севикяна? Мы работаем над тем, чтобы до окончания трансферного окна ещё укрепить линию защиты. Это будет сделано в связи с уходом в аренду Марио Митая.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» усилится защитником сборной Мексики.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» усилится защитником сборной Мексики.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388210/nagornyh-yuriy-lokomotiv 05.09.2024
- Ну дело-то хорошее, нужное... Но почему же сразу Мексика? А где же свои воспитанники? Вы же про Зенит так говорили?
- Вот вам и ответка: " Не суди - да не судим будешь"!
Ранее сообщалось, что «Локомотив» усилится защитником сборной Мексики.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388210/nagornyh-yuriy-lokomotiv 05.09.2024
- Ну дело-то хорошее, нужное... Но почему же сразу Мексика? А где же свои воспитанники? Вы же про Зенит так говорили?
- Вот вам и ответка: " Не суди - да не судим будешь"!