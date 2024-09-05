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Нагорных: «Мы работаем над укреплением линии защиты»

вчера, 11:12

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб намерен приобрести защитника.

Закончится ли трансферная кампания после перехода Эдгара Севикяна? Мы работаем над тем, чтобы до окончания трансферного окна ещё укрепить линию защиты. Это будет сделано в связи с уходом в аренду Марио Митая.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» усилится защитником сборной Мексики.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 19:06
Нагорных: «Мы работаем над укреплением линии защиты»
Ранее сообщалось, что «Локомотив» усилится защитником сборной Мексики.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388210/nagornyh-yuriy-lokomotiv 05.09.2024

- Ну дело-то хорошее, нужное... Но почему же сразу Мексика? А где же свои воспитанники? Вы же про Зенит так говорили?
- Вот вам и ответка: " Не суди - да не судим будешь"!
fpdq3zpqs5kw
fpdq3zpqs5kw
вчера в 11:51
Проблемы с защитой видно не вооружённым взглядом
Гость
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