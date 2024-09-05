Нагорных: «Мы работаем над укреплением линии защиты»

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что клуб намерен приобрести защитника.

Закончится ли трансферная кампания после перехода Эдгара Севикяна? Мы работаем над тем, чтобы до окончания трансферного окна ещё укрепить линию защиты. Это будет сделано в связи с уходом в аренду Марио Митая.