Роналду забил свой 900-й гол в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Хорватии в матче Лиги наций (2:1 после 1-го тайма).
Этот мяч стал 900-м в карьере игрока. Учитываются голы за клуб и национальную команду.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Хорватии в матче Лиги наций (2:1 после 1-го тайма).
Этот мяч стал 900-м в карьере игрока. Учитываются голы за клуб и национальную команду.
Разве это сейчас важно, кто первый, кто второй? И Рон и Лое ещё играют и продолжают забивать, радуя своих фанатов и кто из них окажется впереди после завершения карьеры одному Богу известно, а нам футбольным болельщикам остается благодарить Его, что дал возможность быть свидетелем их длительного спора и просить, чтобы их спортивное долголетие продлилось, как можно дольше.
Болейте за своих, а не против чужих!
Разве это сейчас важно, кто первый, кто второй? И Рон и Лое ещё играют и продолжают забивать, радуя своих фанатов и кто из них окажется впереди после завершения карьеры одному Богу известно, а нам футбольным болельщикам остается благодарить Его, что дал возможность быть свидетелем их длительного спора и просить, чтобы их спортивное долголетие продлилось, как можно дольше.
Болейте за своих, а не против чужих!