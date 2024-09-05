Роналду забил свой 900-й гол в карьере

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вчера, 22:47

Нападающий сборной Португалии забил гол в ворота команды Хорватии в матче Лиги наций (2:1 после 1-го тайма).

Этот мяч стал 900-м в карьере игрока. Учитываются голы за клуб и национальную команду.