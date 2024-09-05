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Роналду забил свой 900-й гол в карьере

вчера, 22:47

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в ворота команды Хорватии в матче Лиги наций (2:1 после 1-го тайма).

Этот мяч стал 900-м в карьере игрока. Учитываются голы за клуб и национальную команду.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Рано ещё. Пусть доберётся до отметки 1000 голов, чтобы полыхнуло у хейтеров
stanichnik
stanichnik ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 00:25
Доброго Здоровья AgamagA!
Открою вам свою"страшную тайну", мои симпатии на стороне Месси.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
Как ты быстро переобулся. )
Ещё 2-х суток не прошло, как ты с критикой Модного соглашался, а также и с тем, что он лишний в сборной... И вдруг Бац - мнение поменял, рукоплещешь Рону. Это как так, Юрий ?!

Фильм Михалкова "12" смотрел ? Вот там герой Стоянова такой же.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:09
Это просто супер достижение....
Он забил не кому-то, а самой Хорватии
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Рон единственный. Есть целая банда из Месси, Пеле, Марадонны, Яшина и т.д. Вся эта толпа от природа гении. Кто из них лучше - фиг пойми. И есть машина, которая из хорошего игрока дотренировалась до супер звезды. Хочешь сравнивать, ну и сравнивай с подходящими. Например с Дель Пьеро, который так же упорно приходил на тренировку, и с тысячу раз за день клал мяч в девятку через стенку. И вот Рон в этом лучший. Просто безоговорочно. Его путь от врожденной базы до пика, несравнимо больше чем у Месси. А практически развал Барсы, из-за миллиарда уважаемого мною Месси, сделал его гномом, уже не зависимо от заслуг.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:58
Рон, который даже в Саудовской Аравии проиграл восемь финалов подряд, не может быть впереди Месси, который выиграл абсолютно всё, включая ЧМ.
И к тому же аргентинец самый титулованный футболист в истории футбола!
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Per4ick (раскрыть)
вчера в 23:48
Чтобы из Роналду сделать вечно вторым?!
stanichnik
stanichnik ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Доброго Здоровья Ruslik!
Разве это сейчас важно, кто первый, кто второй? И Рон и Лое ещё играют и продолжают забивать, радуя своих фанатов и кто из них окажется впереди после завершения карьеры одному Богу известно, а нам футбольным болельщикам остается благодарить Его, что дал возможность быть свидетелем их длительного спора и просить, чтобы их спортивное долголетие продлилось, как можно дольше.
Болейте за своих, а не против чужих!
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 23:39
Это явно не трофей.. Рекордов то больше у Месси.. Книга Гиннеса не врёт.. ☝️
Per4ick
Per4ick ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:35
Месся искусственный продукт - пиар ФИФА!!!
drug01
drug01
вчера в 23:20
Будем ждать 1000..!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:19
Есть ещё порох в пороховнице . Так держать.
animudak
animudak
вчера в 23:18
SIUUU!!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:14
Рон второй после Месси
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:13
еще 100 сможет
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:13
Рон величайший 🐐 идет на тысячу!! ⚽ Не у кого больше столько достижений как у Рона нет!! 🏆
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:05, ред.
По большому счёту, я даже представить себе не могу эту цифру - 900 ! За сборную, за клубы, на всех уровнях. Супер игрок. Эллочка - людоедка Щукина из "12 стульев", узнав об этом достижении Роналду, произнесла бы с восхищением в его адрес всего одно слово, но какое: " Парниша !".
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:01
Красивый голешник. Рон - мастер открываний под удар и прекрасный технарь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:55
Молодец Рон конечно но пора заканчивать
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