Невообразимые футбольные факты. Загадка сыновей Месси и Роналду, а также Терри против Иньесты

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04 сентября 2024, 17:04

Готовьтесь удивляться.

Терри забил больше голов в АПЛ , чем Иньеста в Ла Лиге

Поначалу показалось, что это шутка. Но нет, великий чемпион мира, плеймейкер Андрес Иньеста забил за «Барселону» 35 голов в 442 матчах чемпионата Испании. Знаменитый центральный защитник Джон Терри забил 41 мяч в 492 поединках АПЛ . Причём разница по матчам у них небольшая. То есть нельзя сказать, что атакующий Иньеста имел меньше голевых возможностей, чем у Терри. У Джона были походы на стандарты, а вот Андрес ассистировал эгоистам в атаке.

У Курзава больше хет-триков в ЛЧ , чем у Суареса и Зидана

Больше, чем у Зинедина и Луиса вместе взятых. Можно добавить также Хави и Крооса. У хавбеков «Барселоны» и «Реала» тоже не было хет-триков в престижном турнире. А вот бывший левый защитник ПСЖ забил в 2017-м три мяча в ворота «Андерлехта». Это был первый хет-трик защитника в Лиге чемпионов с 1993-го. У «десятки» Зидана такого подвига нет. И даже у форварда Суареса с его дикой результативностью. Как и бразилец Роналдо, Луис недобрал голов в Лиге чемпионов.

У Роналду и Месси 869 дней разницы, как и у их сыновей

«Сценарий масонов», как шутят фанаты. Врачи могут вызвать роды в определенный день. У Гризманна три ребенка рождены 8 апреля в разные годы. Но это чудачество Антуана и его жены Эрики. Но вот вам забавный факт. Роналду-младший и Тьяго Месси рождены с разницей ровно в 869 дней, как и их родители. «Мистика». Тоже будут футболистами? Наследник миллиардной империи Роналду-младший тренируется, а Криштиану мечтает сыграть с сыном в одной команде.

Моуриньо не проигрывал в лигах дома 9 лет и 1 день

Это сейчас Жозе в «Фенербахче», а раньше был джигитом. Мог бы строить крепости. Моуриньо на протяжении девяти лет с 2002-го по 2011-й ни разу не проиграл в домашнем матче в национальной лиге. За это время успел потренировать «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал». Португалец не уступал в 150 поединках подряд. Невероятная серия, которую практически нереально воссоздать, ведь надо доминировать в разных лигах. А проиграл «Спортингу» из Хихона со счетом 0:1.

У «Челси» больше вылетов, чем кубков в Премьер-Лиге

Такова судьба клуба, который не сразу нашел спонсора в лице Абрамовича. За 119 лет существования «Челси» шесть раз понижался в классе. Первый раз это случилось в начале 20 века. Затем вылетали в 20-х годах. Также пережили падение в классе в 62-м, 75-м и 79-м. В последний раз вылетели в 1988 году. Сразу вернулись и пока держатся. Но Боэли делает всё, чтобы серия прервалась из-за банкротства или наказаний за нарушения правил.

Томас Мюллер никогда не забивал на чемпионатах Европы

Мюллер входит в десятку самых результативных снайперов в истории ЧМ . Забил 10 мячей. У Томаса на 1 гол больше, чем у Баджо и Эйсебиу. Но вот на четырех чемпионатах Европы у Мюллера ни одного забитого мяча. Невероятная неудачная серия для человека, который может забить спиной к воротам, сидя, лежа. И даже если уснет у штанги чужих ворот. Мюллер на днях побил рекорд Зеппа Майера, но на Евро у них с вратарем поровну голов – 0.

Месси выиграл «Золотой мяч» в трёх разных десятилетиях

Последний раз победил в 2023-м. Было много побед в 2010-е, но первую награду Лионель получил в 2009 году. А это значит, что Месси единственный в истории футболист, который оказывался первым в трёх разных десятилетиях. Вот поэтому его называют великим. Стабильность, которой могут позавидовать даже бразилец Роналдо, Марадона и Кройф. Было много споров по отдельным призам, но многие награды Месси заработал честно.

Коул Палмер сыграл в двух футбольных матчах за один день

Ещё была история с Марком Хьюзом. Легендарный валлиец сыграл за сборную против Чехословакии. А затем его маленьким самолетом отправили на игру «Баварии». Хенесс лично встречал Хьюза и привез его на стадион. Но тогда не было строгих правил восстановления футболистов. Сейчас подобные фокусы, казалось бы, невозможны. Но Палмер в 19 лет сыграл за первую команду «Манчестер Сити», а затем сделал хет-трик в составе молодежки.

У Рафиньи больше хет-триков в Ла Лиге, чем у Роналдиньо

Хотя «Барселона» все лето мечтала заполучить Нико Уильямса, в итоге Флик остался с Рафиньей. В результате получили хет-трик Рафиньи против «Вальядолида». Многие вспомнили Роналдиньо. И вот забавный факт. У Дино нет хет-триков в Ла Лиге, а у Рафиньи теперь один. Он стал всего седьмым в истории бразильцем из «Барселоны» с тремя мячами в Ла Лиге за матч. На первом месте Эваристо – 8 хет-триков, а на втором Ромарио – 5 штук.

Каррагер забил больше голов «Ливерпулю», чем соперникам

Для юных фанатов Джейми – человек, который комментирует футбольные события на телевидении. Но Джейми второй в списке гвардейцев «Ливерпуля». И у него есть уникальное достижение. Непросто найти человека, у которого больше автоголов – 7 штук, чем забитых мячей в футболке «Ливерпуля» – 3. Даже у Ловрена, хотя хорват провел намного меньше матчей, 5 голов за «красных». Каррагер редко забивал в чужие ворота, а в свои попадал чаще.

Де Брюйне никогда не выигрывал приз «Игрок месяца» в АПЛ

Дважды был игроком года в АПЛ . Данный иллюстрирует скоротечность успеха в футболе. И показывает, что великими становятся самые стабильные мастера. Хотя Де Брюйне не был главным героем на короткой дистанции, стратегически один из величайших мастеров передач в истории АПЛ . Давно стал легендой, ведь после неудачи в «Челси» успешно заиграл в «Манчестер Сити». Кевин всегда знает, как придумать гол.

Французу Коману меньше лет, чем число выигранных им кубков

«Бавария» пыталась отдать Комана в другой клуб. Или сохранят его как талисмана? Кингсли по праву носит звание «магнита для трофеев». У него 29 различных кубков с клубами и сборной Франции. Коман не стал чемпионом мира в 2018-м, но является победителем Лиги наций. Выигрывал национальные лиги каждый год, пока «Байер» Хаби Алонсо не прервал чудесную серию. Коману 28 лет, а трофеев у него на 1 больше.