Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистика

FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших пенальтистов

вчера, 21:32

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших пенальтистов. В списке 32 позиции, верхняя его часть выглядит следующим образом:

1. Куаутемок Бланко, Мексика.

2. Мэттью Ле Тиссье, Англия.

3. Рональд Куман, Нидерланды.

4. Марко ван Бастен, Нидерланды.

5. Роналдо, Бразилия.

6. Диего Марадона, Аргентина.

7. Криштиану Роналду, Португалия.

8. Мишель Платини, Франция.

9. Роберто Баджо, Италия.

10. Харри Кейн, Англия.

11. Лотар Маттеус, Германия.

12. Алан Ширер, Англия.

13. Давид Вилья, Испания.

14. Лионель Месси, Аргентина.

15. Антонин Паненка, Чехословакия.

16. Роберт Левандовски, Польша.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Невообразимые футбольные факты. Загадка сыновей Месси и Роналду, а также Терри против Иньесты
04 сентябряМаксим Гончаренко в блоге Смотри ширеКомментарии8
Хавбек «Локомотива» — лидер РПЛ по количеству созданных голевых моментов
04 сентября Фото
Салах специалист по МЮ, а Винисиус — по «Барселоне». У знаменитых снайперов есть любимые соперники
02 сентябряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии1
ОфициальноЛюк де Йонг — лидер чемпионата Нидерландов по очкам в XXI веке
02 сентября
«Краснодар» прервал серию «Локомотива» из семи побед подряд
01 сентября
Холанд сделал 8-й хет-трик в АПЛ и установил рекорд в 21-м веке
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 00:56
В том и суть, что промахи абы кого в историю не входят.
Asper
Asper ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:52
Ну тем не менее именно этот пенальти стал ассоциироваться с Баджо, а сам момент - стал легендой ЧМов. Типа как рука Марадоны или Зидан/Матерацци.
Baggio R.
Baggio R. ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 00:41
А тот пенальти не был решающим, а лишь оставлял шанс, так как у Бразилии был ещё удар в запасе.
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:40
По поводу финала ЧМ 1994 - а как же Барези и Массаро?
Asper
Asper ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:37
Вы прекрасно понимаете, о чем я. Он не забил самый главный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:30
Это он наверно по поводу финала ЧМ 1994...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:50
Дай пять, Пират!
Мне память освежил.
Baggio R.
Baggio R. ответ Asper (раскрыть)
вчера в 23:44
Лол?! Всего семь игроков за всю историю смогли реализовать за карьеру более сотни пенальти в официальных играх. Баджо в их числе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:42
Иногда и Рамос бил криво с пенальти...
Как в полуфинале ЛЧ-2012 Реал и Бавария...Все решалось в серии пенальти, где удар смазал Серхио Рамос. До него не забили Роналду и Кака, и Мадрид проиграл серию ... Всем запомнился именно пенальти Серхио Рамоса, потому что мяч улетел сильно выше ворот. Очень сильно выш в космос.
Asper
Asper
вчера в 23:04
Я не знаю, каков процент реализации был у Баджо в целом за карьеру, но всё равно лол
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Черепушкин (раскрыть)
вчера в 22:56
Плохо, канеш., что всё так неопределённо.
И мне непонятно, где Серхио Рамос ? Я вот например не помню, чтоб Серёжа когда-либо не забивал с точки..., хотя могу и ошибаться.
Черепушкин
Черепушкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Интересно, что на FourFourTwo тоже не приводится никаких критериев. Там просто автор решил составить этот список, правда, написав почти о каждом из игроков подробнее, чем просто имя и фамилия, а автор с Soccer переделал и оставил имена.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:24
Вопросы к автору колонки (г-ну Иванову)
По какому критерию отбирали номинантов и призёров ?
По проценту точности от общего числа ударов за карьеру ? Или по продолжительности (длительности) точной серии ударов ?
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:14
И тут Рон обошел Мессеныша......:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 