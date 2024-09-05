FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших пенальтистов

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших пенальтистов. В списке 32 позиции, верхняя его часть выглядит следующим образом:
1. Куаутемок Бланко, Мексика.
2. Мэттью Ле Тиссье, Англия.
3. Рональд Куман, Нидерланды.
4. Марко ван Бастен, Нидерланды.
5. Роналдо, Бразилия.
6. Диего Марадона, Аргентина.
7. Криштиану Роналду, Португалия.
8. Мишель Платини, Франция.
9. Роберто Баджо, Италия.
10. Харри Кейн, Англия.
11. Лотар Маттеус, Германия.
12. Алан Ширер, Англия.
13. Давид Вилья, Испания.
14. Лионель Месси, Аргентина.
15. Антонин Паненка, Чехословакия.
16. Роберт Левандовски, Польша.
Мне память освежил.
Мне память освежил.
Как в полуфинале ЛЧ-2012 Реал и Бавария...Все решалось в серии пенальти, где удар смазал Серхио Рамос. До него не забили Роналду и Кака, и Мадрид проиграл серию ... Всем запомнился именно пенальти Серхио Рамоса, потому что мяч улетел сильно выше ворот. Очень сильно выш в космос.
Как в полуфинале ЛЧ-2012 Реал и Бавария...Все решалось в серии пенальти, где удар смазал Серхио Рамос. До него не забили Роналду и Кака, и Мадрид проиграл серию ... Всем запомнился именно пенальти Серхио Рамоса, потому что мяч улетел сильно выше ворот. Очень сильно выш в космос.
И мне непонятно, где Серхио Рамос ? Я вот например не помню, чтоб Серёжа когда-либо не забивал с точки..., хотя могу и ошибаться.
И мне непонятно, где Серхио Рамос ? Я вот например не помню, чтоб Серёжа когда-либо не забивал с точки..., хотя могу и ошибаться.
По какому критерию отбирали номинантов и призёров ?
По проценту точности от общего числа ударов за карьеру ? Или по продолжительности (длительности) точной серии ударов ?
По какому критерию отбирали номинантов и призёров ?
По проценту точности от общего числа ударов за карьеру ? Или по продолжительности (длительности) точной серии ударов ?