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Бывшего форварда «Монако» арестовали по обвинению в сексуальном насилии

вчера, 23:16

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер провёл выходные в отделении полиции.

По информации источника, девушка 2001 года рождения обвинила игрока в сексуальном насилии, которое, предположительно произошло в ночь с пятницы на субботу в Приморских Альпах. Отмечается, что форварда арестовали, когда футболист был за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Позже игрока выпустили, однако ему необходимо явиться в суд 15 октября. Также футболисту запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Кроме того, ему нужно отмечаться два раза в неделю и проходить лечение.

Летом 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в сексуальном насилии.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 09:53, ред.
"футболисту запрещено покидать Приморские Альпы"....это очень страшное наказание...опять клубы, алкоголь и девушки...из этого альпийского круга Вессаму уже не вырваться)...
Йеддерова жизнь....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:19
Ну в этот раз наверно не отмажется,получит по полной.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:45
Это у него, оказывается, уже не в первый раз. На те же грабли наступил. Может у него без насилия просто не получается. Заказал бы проститутку на ролевые игры в качестве жертвы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:20
Бен-Йедер ушел из Монако после окончания прошлого сезона. Он там не играет.
Гость
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