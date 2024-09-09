Бывшего форварда «Монако» арестовали по обвинению в сексуальном насилии

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вчера, 23:16

Бывший нападающий «Монако» провёл выходные в отделении полиции.

По информации источника, девушка 2001 года рождения обвинила игрока в сексуальном насилии, которое, предположительно произошло в ночь с пятницы на субботу в Приморских Альпах. Отмечается, что форварда арестовали, когда футболист был за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Позже игрока выпустили, однако ему необходимо явиться в суд 15 октября. Также футболисту запрещено покидать Приморские Альпы, выходить на улицу с 8 часов вечера до 6 утра, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Кроме того, ему нужно отмечаться два раза в неделю и проходить лечение.

Летом 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в сексуальном насилии.