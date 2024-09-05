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Игрока «Валенсии», обвинённого в насилии, временно освободили из-под стражи

сегодня, 00:39

Нападающий «Валенсии» Рафаэль Мир временно освобождён из-под стражи с соблюдением мер предосторожности.

Ранее футболиста и его друга Пабло Хару арестовали после обвинений в сексуальном насилии. О предполагаемом преступлении сообщили две женщины, которые рассказали, что всё произошло в доме игрока в воскресенье.

Решение об освобождении судья приняла после того, как выслушала показания Мира и Хары. У форварда изъяли паспорт и запретили покидать территорию страны, также ему необходимо каждую неделю являться в суд. Кроме того, игроку запрещено общаться с заявительницами и приближаться к ним ближе, чем на 500 метров.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:13
Скажите ему что в Юнайтед из Дубая нападающий нужен
sv_1969
sv_1969 ответ bbga9ngbc8rq (раскрыть)
сегодня в 07:55
А насиловали Они вообще может было по обоюдному согласию
bbga9ngbc8rq
bbga9ngbc8rq
сегодня в 07:29
Т.е насиловали, но не сильно, потому и отпустили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:00
Да у них суд гуманнее Советского суда...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:51
Покуражились похоже парни! А могли и оговорить их!
88zs4x6dfh4x
88zs4x6dfh4x
сегодня в 05:09
Кроме того, игроку запрещено общаться с заявительницами и приближаться к ним ближе, чем на 500 метров.

Можно и с 501 метра докричаться о сумме, за которую девки заявы заберут
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:57
За деньги всё ввозможно
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