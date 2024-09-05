Игрока «Валенсии», обвинённого в насилии, временно освободили из-под стражи

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сегодня, 00:39

Нападающий «Валенсии» временно освобождён из-под стражи с соблюдением мер предосторожности.

Ранее футболиста и его друга Пабло Хару арестовали после обвинений в сексуальном насилии. О предполагаемом преступлении сообщили две женщины, которые рассказали, что всё произошло в доме игрока в воскресенье.

Решение об освобождении судья приняла после того, как выслушала показания Мира и Хары. У форварда изъяли паспорт и запретили покидать территорию страны, также ему необходимо каждую неделю являться в суд. Кроме того, игроку запрещено общаться с заявительницами и приближаться к ним ближе, чем на 500 метров.