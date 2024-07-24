Маскерано сообщил о краже вещей у игрока олимпийской сборной Аргентины

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины прокомментировал поражение от Марокко в первом матче олимпийского турнира (1:2), который приостанавливали на два часа.

Нам сказали, что матч закончился со счётом 2:2. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть. Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в турнире соседей.

Вчера нас ограбили. Вещи Тьяго Альмады были украдены. Они просят у нас разрешения на всё, но потом происходят такие вещи. Сегодня они [болельщики сборной Марокко] семь раз вторгались на поле, а затем нас забросали петардами.