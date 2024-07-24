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Маскерано сообщил о краже вещей у игрока олимпийской сборной Аргентины

вчера, 22:50
Аргентина (до 23)Логотип футбольный клуб Аргентина (до 23)1 : 2Логотип футбольный клуб Марокко (олимп.)Марокко (олимп.)Матч завершен

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал поражение от Марокко в первом матче олимпийского турнира (1:2), который приостанавливали на два часа.

Нам сказали, что матч закончился со счётом 2:2. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть. Мы участвуем в Олимпийских играх, а не в турнире соседей.

Вчера нас ограбили. Вещи Тьяго Альмады были украдены. Они просят у нас разрешения на всё, но потом происходят такие вещи. Сегодня они [болельщики сборной Марокко] семь раз вторгались на поле, а затем нас забросали петардами.

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Все комментарии
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 10:16
Похоже франки до сих пор не могут забыть поражение в финале. Победы Аргентине, и в финале чтобы именно французов победили.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:18
Макрон, где вещи?)....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:39
Дзюба может за старое взялся?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:33, ред.
Главное волю чтобы не украли.. Скалони также начинал ЧМ-22 и с таким же счётом.. Правда у него был Месси.. А у тебя пока только болтовня..☝️
ftaa2gbqexqa
ftaa2gbqexqa
вчера в 23:11
Похоже это не последний скандал на этой Олимпиаде, дальше будет больше
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
И в Париже воруют, на Олимпиаде!!!
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