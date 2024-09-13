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Ямаль считает, что его рейтинг в FC 25 занизили

вчера, 09:56

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что хотел бы завести осьминога, а также высказался о своём рейтинге в компьютерной игре FC 25.

Я хочу купить осьминога, уже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. Это экзотическое животное, если я пойду в гости к другу, у него не будет осьминога.

Я не играю в фэнтези, потому что мои друзья ленивые, они играют неделю, а потом бросают. В этом году я уже в FIFA [с прошлого года игра называется «EA Sports FC» — прим.ред.], но мне дали очень плохую карточку, всего 81 [общий рейтинг]. Я бы увеличил свой темп, дриблинг.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:54
Он уже по многим показателям переплюнул Роналду.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:41
Этот "один" думал о футболе всю свою жизнь и стал одним из лучших футболистов мира. Зачем сравнивать 40 летнего который все всем доказал и 17 летнего которому предстоит доказать это все. Хотя уже видно что он отличный футболист если продолжит также.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:12
Кем этот сопляк себя возомнил?? Еще не одного полно ценного сезона в футболе не провел а уже звезду поймал!! Через пару лет его не кто не вспомнит как Фати Кркича и прочих нонеймов сколько их уже было у Барсы.👎
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:11, ред.
Глупость. Работай над собой и будут рейтинги выше. Но это не должно тебя волновать. Иначе через 20 лет будешь считать подписчиков.
h8gxuxhe35f6
h8gxuxhe35f6
вчера в 12:04
Интересно управлять в игре самим собой
xwrd2kgxgk3u
xwrd2kgxgk3u
вчера в 11:33
Шёл бы ты лучше, юноша, потренировался лишний раз, а осьминог уж как-нибудь подождёт
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Ни о том футболисты думают нынче....
Один подписчиков считает, но с тем все ясно, как футболист он уже закончился.
А этот молодой еще и все впереди.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:50
Нашел из-за чего беспокоиться.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:44
типичный читер
Futurista
Futurista
вчера в 10:20
Малыш, а мама разрешила рейтинг повышать?)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:10
Зачем Ямаль это говорит? Вот так и начинается звездняк
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:06
Зачем ему нужны эти придуманные рейтинги и осьминоги? Слишком рано он начинает думать о посторонних вещах. Похоже в футболе появляется ещё один человек с больным самолюбием. И Роналду, и Месси были гораздо скромнее в его возрасте.
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