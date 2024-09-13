Ямаль считает, что его рейтинг в FC 25 занизили

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что хотел бы завести осьминога, а также высказался о своём рейтинге в компьютерной игре FC 25.
Я хочу купить осьминога, уже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. Это экзотическое животное, если я пойду в гости к другу, у него не будет осьминога.
Я не играю в фэнтези, потому что мои друзья ленивые, они играют неделю, а потом бросают. В этом году я уже в FIFA [с прошлого года игра называется «EA Sports FC» — прим.ред.], но мне дали очень плохую карточку, всего 81 [общий рейтинг]. Я бы увеличил свой темп, дриблинг.
Один подписчиков считает, но с тем все ясно, как футболист он уже закончился.
А этот молодой еще и все впереди.
Один подписчиков считает, но с тем все ясно, как футболист он уже закончился.
А этот молодой еще и все впереди.