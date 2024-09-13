Ямаль считает, что его рейтинг в FC 25 занизили

Нападающий «Барселоны» рассказал, что хотел бы завести осьминога, а также высказался о своём рейтинге в компьютерной игре FC 25.

Я хочу купить осьминога, уже думал об аквариуме, но мама говорит, что это невозможно. Это экзотическое животное, если я пойду в гости к другу, у него не будет осьминога.