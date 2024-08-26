4 игрока набрали самый большой рейтинг в FC25. Роналду не попал в топ-50

Создатели футбольного симулятора FC25 опубликовали рейтинги футболистов в новой игре.
Первое место с общим показателем 91 разделили полузащитник Родри, нападающий Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), форвард «Реала» Килиан Мбаппе и футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати.
Общий рейтинг нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси составляет 88, а форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду с показателем 86 не попал в топ-50.
Лионель Месси из «Интер Майами» занимает восьмое место с результатом 88, что также впечатляет. Однако Криштиану Роналду из «Аль-Насра» не смог попасть в топ-50, что говорит о высокой конкуренции в мире футбола и подчёркивает уровень сложности игры.
Этот анонс является ярким свидетельством того, что разработчики EA Sports FC 25 уделили особое внимание реализму и глубине игрового процесса, что делает этот симулятор одним из лучших на рынке.
Лионель Месси из «Интер Майами» занимает восьмое место с результатом 88, что также впечатляет. Однако Криштиану Роналду из «Аль-Насра» не смог попасть в топ-50, что говорит о высокой конкуренции в мире футбола и подчёркивает уровень сложности игры.
Этот анонс является ярким свидетельством того, что разработчики EA Sports FC 25 уделили особое внимание реализму и глубине игрового процесса, что делает этот симулятор одним из лучших на рынке.