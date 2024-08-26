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4 игрока набрали самый большой рейтинг в FC25. Роналду не попал в топ-50

вчера, 11:30

Создатели футбольного симулятора FC25 опубликовали рейтинги футболистов в новой игре.

Первое место с общим показателем 91 разделили полузащитник Родри, нападающий Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), форвард «Реала» Килиан Мбаппе и футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати.

Общий рейтинг нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси составляет 88, а форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду с показателем 86 не попал в топ-50.

4 игрока набрали самый большой рейтинг в FC25. Роналду не попал в топ-50

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:50
суета сует
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:30
Больше заняться не чем?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:06
Не стал разбираться в этой белиберде. Уверен, правильно сделал.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:47
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 14:30
    Не попал в 50?.. Так и не должен там быть чел, который везде тупо худший.. ЧМ и ЧЕ это подтвердили.. Factos.. 😂
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 14:24
    Роналду даже 86 не заслуживает. Только за имя ему дали.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 13:50
    Донарума 89? Он явно не больше 80-82 заслуживает.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 13:43
    Рейтинг рейтингами но Месси и Роналду не в обиде должны быть,так как их эпоха прошла,пора повесить бутсы и готовиться к смерти и если не придут к Богу,тогда готовиться на пребывание в Аду вечно.
    239m7rusff6z
    239m7rusff6z
    вчера в 13:38
    Футбольный симулятор EA Sports FC 25 представил рейтинги игроков, и результаты поражают воображение! Первое место с невероятным показателем 91 делят полузащитник Родри, нападающий Эрлинг Холанд, форвард «Реала» Килиан Мбаппе и футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати. Это свидетельствует о высочайшем уровне мастерства и подтверждает их статус звёзд мирового футбола.
    Лионель Месси из «Интер Майами» занимает восьмое место с результатом 88, что также впечатляет. Однако Криштиану Роналду из «Аль-Насра» не смог попасть в топ-50, что говорит о высокой конкуренции в мире футбола и подчёркивает уровень сложности игры.
    Этот анонс является ярким свидетельством того, что разработчики EA Sports FC 25 уделили особое внимание реализму и глубине игрового процесса, что делает этот симулятор одним из лучших на рынке.
    ssspartak
    ssspartak ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Да. Но есть нюанс.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 12:31
    Сейчас прибегут недовольные фанаты Роналду. Их кумир 50 голов за сезон забивает, а Месси толком не играет, но у него рейтинг выше. Вообще, не понимаю. Это просто игра. Какая разница, какой у кого рейтинг? Допустим, у Месси был бы рейтинг 80, а у Роналду 86. И что? В реальной жизни Месси выигрывает трофеи, берет награды, в то время как Роналду кроме голов ничего не имеет.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Incredulous (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:28
    Месси вроде бы упомянут, даже с цифрами. И они, если меня зрение не подводит, выше, чем таковые у Криштиану 🤔
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 12:25
    Ну вот и наступил момент, когда Криштиану начал проигрывать даже девушкам 😐
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 12:20
    Любой рейтинг это чьё то субъективное мнение.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:16
    Что теперь вспоминать и Мессеныша и Рона..... их футбольная эра прошла.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:16
    Довольно своеобразный рейтинг и несколько странный.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:12
    Саудитская содержанка вне топ-50...теперь Роналду забанит создателей FC25..как это было с трансфермаркет))) санкционный список расширяется
    bwba54596949
    bwba54596949
    вчера в 11:39
    Его время прошло, он теперь почти пенсионер.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:38
    Он теперь не футболист, он блогер!))
    3v9vaavqt583
    3v9vaavqt583
    вчера в 11:38
    Какой-то странный рейтинг, напридумывали
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