4 игрока набрали самый большой рейтинг в FC25. Роналду не попал в топ-50

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вчера, 11:30

Создатели футбольного симулятора FC25 опубликовали рейтинги футболистов в новой игре.

Первое место с общим показателем 91 разделили полузащитник , нападающий (оба — «Манчестер Сити»), форвард «Реала» и футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати.

Общий рейтинг нападающего «Интер Майами» составляет 88, а форвард «Аль-Насра» с показателем 86 не попал в топ-50.