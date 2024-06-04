Белорусский аналог FC 24 будет доступен на этой неделе

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вчера, 20:44

Бета-версия игры UFL от белорусских разработчиков Strikerz будет доступна с 7 по 9 июня.

Любой желающий сможет сыграть в пробную версию футбольного симулятора на PS5 и Xbox Series.

Главным амбассадором игры выступает нападающий .