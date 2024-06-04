Белорусский аналог FC 24 будет доступен на этой неделе

Бета-версия игры UFL от белорусских разработчиков Strikerz будет доступна с 7 по 9 июня.
Любой желающий сможет сыграть в пробную версию футбольного симулятора на PS5 и Xbox Series.
Главным амбассадором игры выступает нападающий Криштиану Роналду.
Бета-версия игры UFL от белорусских разработчиков Strikerz будет доступна с 7 по 9 июня.
Любой желающий сможет сыграть в пробную версию футбольного симулятора на PS5 и Xbox Series.
Главным амбассадором игры выступает нападающий Криштиану Роналду.
По-моему проект обречен на неудачу.
По-моему проект обречен на неудачу.