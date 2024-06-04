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Белорусский аналог FC 24 будет доступен на этой неделе

вчера, 20:44

Бета-версия игры UFL от белорусских разработчиков Strikerz будет доступна с 7 по 9 июня.

Любой желающий сможет сыграть в пробную версию футбольного симулятора на PS5 и Xbox Series.

Главным амбассадором игры выступает нападающий Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 00:11, ред.
А на что рассчитывают разработчики? За счет чего пользователи должны выбрать их игру вместо всем известной FIFA ?

По-моему проект обречен на неудачу.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:04
Беларусь перешла на китайский метод освоения рынка
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