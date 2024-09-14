Рэшфорда задевает критика от бывших игроков МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» недоволен критикой со стороны бывших игроков «красных дьяволов». Об этом сообщил источник из окружения футболиста:

Когда кто-то другой неправильно пасует, об этом не говорят. Но когда это делает Маркус, всё совершенно по-другому. Клуб потратил 100 млн фунтов на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге. В этом отношении он выполняет свою работу. Не вина Маркуса в том, что другие не забивают.