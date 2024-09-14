Рэшфорда задевает критика от бывших игроков МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд недоволен критикой со стороны бывших игроков «красных дьяволов». Об этом сообщил источник из окружения футболиста:
Когда кто-то другой неправильно пасует, об этом не говорят. Но когда это делает Маркус, всё совершенно по-другому. Клуб потратил 100 млн фунтов на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге. В этом отношении он выполняет свою работу. Не вина Маркуса в том, что другие не забивают.
Всё хорошо в меру....
Всё хорошо в меру....
Пусть Тен Хаг играет с Хейлундом или с Зиркзее.
Игрок забил 30 голов за сезон, а этот (извиняюсь за выражение) "дуболом" меняет его на Хейлунда.
И еще этого физрука поддерживают руководство и болельщики клуба. Чтобы ненавидить клуб достаточно быть его болельщиком. И потом еще смеют говорить или жаловаться что результатов и трофеев нет у них.
Пусть Тен Хаг играет с Хейлундом или с Зиркзее.
Игрок забил 30 голов за сезон, а этот (извиняюсь за выражение) "дуболом" меняет его на Хейлунда.
И еще этого физрука поддерживают руководство и болельщики клуба. Чтобы ненавидить клуб достаточно быть его болельщиком. И потом еще смеют говорить или жаловаться что результатов и трофеев нет у них.
Но критика то по делу.
Но критика то по делу.
Вроде всё чётко изъявлено: "Об этом сообщил источник из окружения футболиста".
Вроде всё чётко изъявлено: "Об этом сообщил источник из окружения футболиста".
В современном футболе сотни стабильных и мастеровитых напов, которые бы выгрызли землю, но променяли свои середняки на МЮ.
В современном футболе сотни стабильных и мастеровитых напов, которые бы выгрызли землю, но променяли свои середняки на МЮ.