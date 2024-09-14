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Рэшфорда задевает критика от бывших игроков МЮ

сегодня, 00:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд недоволен критикой со стороны бывших игроков «красных дьяволов». Об этом сообщил источник из окружения футболиста:

Когда кто-то другой неправильно пасует, об этом не говорят. Но когда это делает Маркус, всё совершенно по-другому. Клуб потратил 100 млн фунтов на центральных нападающих, а Маркус играет на фланге. В этом отношении он выполняет свою работу. Не вина Маркуса в том, что другие не забивают.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:14
Повышенная "нежность" к себе любимым у Винисиусов-Рэшфордов уже зашкаливает....
Всё хорошо в меру....
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:44
Рэшфорду стоит уйти в Челси, в Ливерпуль, в Арсенал.
Пусть Тен Хаг играет с Хейлундом или с Зиркзее.
Игрок забил 30 голов за сезон, а этот (извиняюсь за выражение) "дуболом" меняет его на Хейлунда.
И еще этого физрука поддерживают руководство и болельщики клуба. Чтобы ненавидить клуб достаточно быть его болельщиком. И потом еще смеют говорить или жаловаться что результатов и трофеев нет у них.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:41
На его игру смотришь и на то что тен хаг его ставит в основе вместо гарначо. Вся суть нынешнего мю, философия тен хана проявляется . Абсолютно бездарность, нету мотивации и желании
galem72
galem72
сегодня в 08:03
Довольно-таки жалкая отмазка неизвестного источника из окружения. Этому инкогнито лучше бы обратить внимание на статистику ленивого и зажравшегося игрока, который зачастую выступает за клуб в качестве стороннего наблюдателя. За прошлый сезон у него в 43 матчах всего 8 шаров и 6 ассистов. Как можно такое оправдать при бешеной зарплате и регулярной игре? Поэтому критика в адрес Рэшфорда абсолютно уместна и обоснована.
sihafazatron
sihafazatron ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 07:42, ред.
Оу точно, был невнимателен!!
Но критика то по делу.
galem72
galem72 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:41
"...говорит о себе в третьем лице?.."

Вроде всё чётко изъявлено: "Об этом сообщил источник из окружения футболиста".
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:37
Говорит о себе в третьем лице? Чем-то Роналду напоминает)) и критиковать нельзя ни в коем случае )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:56
Зато болельщики Арсенала Ливерпуля МанСити очень даже довольны игрой Рэшфорда)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:27
Похоже на какие то "подростковые" обиды...)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:46
Внутри МЮ не всё в порядке - чувствуется сильное напряжение. Игроки начинают нервничать и появляются такие оценки. В этом виноват Тен Хаг. Не пойму, чего хотят хозяева клуба? Или ждут, когда изнутри полыхнёт? Вот один уже занервничал...
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:03, ред.
А отсутствие в МЮ стоящих нападающих при затратах 1 млрд. долларов на трансферы - вина главнюка. Рэшфорд раньше играл лучше, но никогда не дотягивал до выданных ранее авансов как "супер-вингер" модели Винисиуса.
В современном футболе сотни стабильных и мастеровитых напов, которые бы выгрызли землю, но променяли свои середняки на МЮ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:13
А не бывает такого, чтобы гладили строго по шерсти. Могут и против шерсти погладить...
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