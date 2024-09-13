Артета рассказал о планах на карьеру

Главный тренер «Арсенала» поведал о планах на свою карьеру:

Я не собираюсь уходить из «Арсенала» в другой клуб или другую лигу и никогда не собирался. Я эмоционально привязан к этой команде. Моя семья, мои дети. Работа с людьми. Это большая привязанность.