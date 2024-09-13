Артета рассказал о планах на карьеру

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поведал о планах на свою карьеру:
Я не собираюсь уходить из «Арсенала» в другой клуб или другую лигу и никогда не собирался. Я эмоционально привязан к этой команде. Моя семья, мои дети. Работа с людьми. Это большая привязанность.
Хотя все ждали в этом году.
А пока очередной план доминатора, что Стерлинг заиграет и начал расстреливать всех за Арсенал))) пора пушкарям взять чемпионский титул в АПЛ...
Или каждый год нюхать хвост МС устраивает Артета и его банды?
Хотя все ждали в этом году.
А пока очередной план доминатора, что Стерлинг заиграет и начал расстреливать всех за Арсенал))) пора пушкарям взять чемпионский титул в АПЛ...
Или каждый год нюхать хвост МС устраивает Артета и его банды?