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Артета рассказал о планах на карьеру

вчера, 18:58

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поведал о планах на свою карьеру:

Я не собираюсь уходить из «Арсенала» в другой клуб или другую лигу и никогда не собирался. Я эмоционально привязан к этой команде. Моя семья, мои дети. Работа с людьми. Это большая привязанность.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:34
Английские таблоиды пишут что Арсенал подготовил бюджет, что ворваться след летом с топовым трансфером. Готовят купит нападающего.
Хотя все ждали в этом году.
А пока очередной план доминатора, что Стерлинг заиграет и начал расстреливать всех за Арсенал))) пора пушкарям взять чемпионский титул в АПЛ...
Или каждый год нюхать хвост МС устраивает Артета и его банды?
suk8qtpewapz
suk8qtpewapz
вчера в 20:16
Ждём от Микеля трофеев с Арсеналом, уже как бы пора
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:33
Артета:
"Я не собираюсь уходить из Арсенала "...
-_________-_________
Уйдёшь, если не будет результата...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:12
Всегда могут))
Но щас пока все идёт как надо, ну не идеально конечно, но очень даже неплохо
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:10
Дык могут и попросить на выход если слажает
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:04
Хочет долго работать у пушкарей как Венгер наверно) пусть так и будет
Гость
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