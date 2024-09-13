Почеттино: «Нужно верить, что сборная США сможет выиграть ЧМ-2026»

Главный тренер сборной США верит, что американцы могут выиграть чемпионат мира 2026 года.

Нам нужно верить, что мы можем победить, и не просто выиграть игру, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки приехали в первый день с большими мыслями.