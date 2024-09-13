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Почеттино: «Нужно верить, что сборная США сможет выиграть ЧМ-2026»

вчера, 23:31

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино верит, что американцы могут выиграть чемпионат мира 2026 года.

Нам нужно верить, что мы можем победить, и не просто выиграть игру, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки приехали в первый день с большими мыслями.

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12 сентября
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:42
лучше мечтать про какой-нибудь четвертьфинал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:17
Почеттино тренер трофейный
8xc943zrjww6
8xc943zrjww6
сегодня в 06:25
Верить никто никому не запрещал, только верить нужно с умом.
urkdqxuu7k3h
urkdqxuu7k3h
сегодня в 05:05
Маурисио хоть так начинает отрабатывать деньги, самовнушением
wscy8tkquwc8
wscy8tkquwc8
сегодня в 04:34
Надо верить, что ЧМ 2026 в сша вообще состоится...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Даже коллега Почеттино - тренер сборной Бразилии Жуниор Доривал оказался скромнее - недавно уверенно заявивший - " Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года".
Так , что уважаемые прогнозисты эту информацию надо запомнить. "Финал ЧМ - 26 Бразилия - США . Чемпион США ! )
Только небольшой нюанс - этим двум тренерам , ещё надо как то "дотянуть" до ЧМ - 26. в качестве наставников своих сборных...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Почеттино выдал пожелания для сборной США. Сомневаюсь, что это возможно. Просто футбол не может, не имеет права проиграть соккеру.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:36
Самообман хуже чем просто обман....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:33
Хорошее заявление,но вряд ли выполнимое.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:33
ЧМ по баскетболу легко возьмут))
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