Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино верит, что американцы могут выиграть чемпионат мира 2026 года.
Нам нужно верить, что мы можем победить, и не просто выиграть игру, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки приехали в первый день с большими мыслями.
Так , что уважаемые прогнозисты эту информацию надо запомнить. "Финал ЧМ - 26 Бразилия - США . Чемпион США ! )
Только небольшой нюанс - этим двум тренерам , ещё надо как то "дотянуть" до ЧМ - 26. в качестве наставников своих сборных...)
Так , что уважаемые прогнозисты эту информацию надо запомнить. "Финал ЧМ - 26 Бразилия - США . Чемпион США ! )
Только небольшой нюанс - этим двум тренерам , ещё надо как то "дотянуть" до ЧМ - 26. в качестве наставников своих сборных...)