Ямаль: «Я не выиграю „Золотой мяч“ в этом году»

Нападающий «Барселоны» считает, что не выиграет «Золотой мяч» в этом году.

Мы были в расположении сборной Испании, когда узнали о номинации. Сначала мы узнали о Нико Уильямсе, а потом мои друзья сказали мне, что я тоже номинирован. Нас поздравили.

У меня нет шансов выиграть этот «Золотой мяч». Но хорошо посмотреть, будет ли у меня шанс выиграть эту награду.