Ямаль: «Я не выиграю „Золотой мяч“ в этом году»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что не выиграет «Золотой мяч» в этом году.
Мы были в расположении сборной Испании, когда узнали о номинации. Сначала мы узнали о Нико Уильямсе, а потом мои друзья сказали мне, что я тоже номинирован. Нас поздравили.
У меня нет шансов выиграть этот «Золотой мяч». Но хорошо посмотреть, будет ли у меня шанс выиграть эту награду.
В свое время Ривалдо так получил, феерил просто.
У Ямаля есть огромные шансы выиграть ЗМ, если он продолжит прогрессировать из года в год за Барселону!
В свое время Ривалдо так получил, феерил просто.
У Ямаля есть огромные шансы выиграть ЗМ, если он продолжит прогрессировать из года в год за Барселону!