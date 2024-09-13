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Ямаль: «Я не выиграю „Золотой мяч“ в этом году»

вчера, 21:14

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что не выиграет «Золотой мяч» в этом году.

Мы были в расположении сборной Испании, когда узнали о номинации. Сначала мы узнали о Нико Уильямсе, а потом мои друзья сказали мне, что я тоже номинирован. Нас поздравили.

У меня нет шансов выиграть этот «Золотой мяч». Но хорошо посмотреть, будет ли у меня шанс выиграть эту награду.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 10:44
За яркую игру в составе каталонского суперклуба можно выиграть ЗМ. И не обязательно выиграть для этого ЛЧ.
В свое время Ривалдо так получил, феерил просто.

У Ямаля есть огромные шансы выиграть ЗМ, если он продолжит прогрессировать из года в год за Барселону!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 08:42
Ты и в следующем сезоне не выиграешь, и потом не выиграешь, хотя и играешь не по возрасту хорошо.
112910415
112910415
сегодня в 08:08
трезвый взгляд никому ещё не вредил
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 01:54
ты его не когда не выиграешь Тем более в Барсе
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:35
Не слишком ли рано начал мечтать о "Золотом мяче"
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:56
Ты не когда его не выйграеш. А у Роналду 5 ЗМ и еще несколько у него украли но это не важно все итак знают что он лучший!! 🐐
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:05
Авейру : Я выиграю.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:30
Ок. Записали
Futurista
Futurista
вчера в 21:15
Никогда не выиграешь...скриньте)...
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