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«Барселона» подпишет новый контракт с Ямалем

вчера, 11:54

«Барселона» подпишет новый контракт с нападающим сборной Испании Ламином Ямалем в июле 2025 года, когда ему исполнится 18 лет. Новое соглашение будет действовать до июня 2030 года. Зарплата игрока увеличится до трёх миллионов евро за сезон (не считая бонусов), сейчас он зарабатывает 1,6 миллиона евро плюс бонусы за голы.

Напомним, Ямаль — воспитанник «Барселоны». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне 17-летний правый вингер сыграл 5 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Ямаля в 120 миллионов евро.

Ранее Ламин заявил, что хочет провести всю карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:19
Деньги, чай, маме отдаёт..
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:29
Чето переоценивают этого, пытаются второго Месси воспитать.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:32
у топчика зарплата 1.6 млн, а у старой кристины 100 млн
iIIiada
iIIiada
вчера в 20:11
Рано. Спешит Барселона. Пусть хоть сезон нормально отыграет. Педри с Гави постоянно ломаются, Фати сдулся после травм.
амурец
амурец
вчера в 17:17
У Ямаля хороший потенциал, только что бы стать звездой ему надо перейти в, футбольный клуб
ssspartak
ssspartak ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 14:51
По этому поводу есть анекдот: мужик накопил 100 лямов ну и решил заморозить себя, чтобы проснуться через 100 лет ну и так сказать пожить в будущем. Проснулся через 100 лет, жрать охота. Думает дай хлебушка куплю, идет в магазин. "Дайте буханку хлеба",- а продавец ему: "Вот пожалуйста. С вас 60 миллионов"
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:22
3 миллиона в переводе на английскую систему счета будет 60 тысяч в неделю. Не маловато для уже состоявшейся звезды?
Когда-то от Венгера по этой причине игроки разбегаться начали. Включая капитанов (Виейра, Анри, Сеск...)
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:06
Де Йонг продлил бы контракт сделал бы зарплату где-то 15-20. Следующем году если Барса подпишет Киммиха можно и его валить. Левандовски очень хорош для свои годы но 30 это слишком. Ямаль и Бальде получают полтора миллиона зарплату вот они конечно пацаны а Фермин полумиллона получает Зарплата которую Фермин получает за год Де Йонг получает за неделю.
STVA 1
STVA 1 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 13:42
Я думаю это из-за того что в свое время были раздуты зарплаты! Теперб вот мучаются
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:39
Согласен, но можно было зарплату сделать 5-6 миллионов, ещё отступные надо сделать сумасшедшими вроде 2-3 миллиарда видим какие контракты могут предлагать саудиты, до 2030-го года могут предложить там миллиарды.
bars098
bars098
вчера в 13:28
Какой 120 млн €? Ему хоть сегодня дадут 200-250 млн
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:17
Ямаль заслужил своей игрой улучшенный контракт. Несмотря на свой юный возраст он уже стал ключевым игроком для Барселоны.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 13:08
Уже сейчас предлагают за игрока (Винисиуса) 1 млрд, контракт на два года для Месси 1,2 млрд, от которого он отказался. Уже и эти цифры вполне реалистичны!
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 13:06
Сейчас всё идёт хорошо у Ямаля. Если расти в системы команды, то с большой долей вероятности станет легендой клуба! Это касается и других воспитанников.

Главное чтобы не путались под ногами Барселоны всякие команды, за которыми стоят шейхи, пересы, предлагая молодому игроку космические деньги.

И Ямалю нужно обязательно учесть ошибки Неймара.
Вне Барселоны нет футбола, там коммерция, деньги, если, конечно, он не окажется под руководством Гвардиолы в другом клубе.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:04
Класс конечно, 17 лет, а уже стоит 120млн, что будет дальше интересно, к 20 будет стоить уже 200, его потом никто и не захочет покупать.
STVA 1
STVA 1 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 13:04
Ну ему всего 18! Успеет еще поднять зарплату! А от этих трех надо избавляться!Ну от двух крайних
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:59
3 миллиона? Это же мало. Когда Ферран получает 10, Левандовски 30, а зарплата Де Йонга вообще космос.
allemz
allemz ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:31
Думаю, если бы за него саудиты как за Свинисиуса предложили миллиард, Лапорте пришлось бы на коленях уговаривать негра уходить))
ProKop92
ProKop92
вчера в 12:18
Вполне может стать легендой Барселоны
если продолжит стабильно выступать на таком же уровне и без травм
ssspartak
ssspartak ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:16
Если не поссорится с руководством в будущем, то никто его не перехватит. Он и так уже в барселоне. Кто его перехватит...реал, ман-сити, арабы? к тому же сам заявил что всю карьеру планирует в барсе
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:57
Будущая "звезда" команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:57
Давно пора, пока не перехватили...
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