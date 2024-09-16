«Барселона» подпишет новый контракт с Ямалем

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вчера, 11:54

«Барселона» подпишет новый контракт с нападающим сборной Испании Ламином Ямалем в июле 2025 года, когда ему исполнится 18 лет. Новое соглашение будет действовать до июня 2030 года. Зарплата игрока увеличится до трёх миллионов евро за сезон (не считая бонусов), сейчас он зарабатывает 1,6 миллиона евро плюс бонусы за голы.

Напомним, Ямаль — воспитанник «Барселоны». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне 17-летний правый вингер сыграл 5 матчей, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Ямаля в 120 миллионов евро.

Ранее Ламин заявил, что хочет провести всю карьеру в «Барселоне».