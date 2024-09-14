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Агент Дзюбы высказался о деталях контракта игрока с «Акроном»

вчера, 15:44

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о подробностях контракта игрока с клубом.

У Дзюбы есть пункт о пролонгации контракта? Контракт Артёма рассчитан до конца сезона без дополнительных опций.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:48
разумно это
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Решили посмотреть а потом будет видно.
pq68c4nv23gn
pq68c4nv23gn
вчера в 17:24
Дзюбе дали еще один шанс походить пешком.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:35
Контракт действителен до конца текущего сезона и не содержит пунктов, позволяющих автоматическое продление соглашения. Это значит, что по окончании сезона у обеих сторон будет возможность пересмотреть условия контракта или рассмотреть другие варианты для продолжения сотрудничества.
Брулин
Брулин
вчера в 16:32
Пофигист он, а не "сильная личность"...
Точнее - самовлюблённый пофигист.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:14
Кому могут быть интересны такие истории... Чем чаще в эфирах звучит фамилия Дзюбы, тем больше её обладатель всех раздражает. Артём считает себя популярным, но это неправда. А вот антирейтинг его сильно зашкаливает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:07, ред.
Этот уникум уже добился того что не играя а о нём Все говорят
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:04
В контрактах с такими уникумами надо прописывать, чтобы не позорил команду своими выходками, вне поля в том числе. Чтоб не снимал никакие видео, чтоб в раздевалке не пристраивался ни к кому, как это делал с Азмуном, чтоб не воровал кошельки, и держал себя в руках)))
adekvat
adekvat
вчера в 16:00
Почему про зарплату молчит? Думаю Дзюба за гроши согласился играть, наконец то понял что уже ничего не стоит.
ub4m89pw2f5t
ub4m89pw2f5t
вчера в 15:59
Главная деталь - возможность индивидуального посещения раздевалки, когда идёт тренировка
Гость
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