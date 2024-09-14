Агент Дзюбы высказался о деталях контракта игрока с «Акроном»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о подробностях контракта игрока с клубом.
У Дзюбы есть пункт о пролонгации контракта? Контракт Артёма рассчитан до конца сезона без дополнительных опций.
Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, рассказал о подробностях контракта игрока с клубом.
У Дзюбы есть пункт о пролонгации контракта? Контракт Артёма рассчитан до конца сезона без дополнительных опций.
Точнее - самовлюблённый пофигист.
Точнее - самовлюблённый пофигист.