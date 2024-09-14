Фомин: «Европа — это мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Динамо» высказался о продлении контракта с клубом и желании играть в зарубежном чемпионате.

Мой агент говорит о том, что был вариант с Европой по ходу переговоров с «Динамо»? Честно, я был далек от переговоров. Как проходили переговоры, не знаю — главное, что все хорошо. Европа — это мечта. Мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов. У меня в детстве висел плакат с Зиданом. Сейчас я в «Динамо», у меня скоро 150 матчей за клуб. Задача — играть в «Динамо» хорошо, выигрывать трофеи и оставить свой след в истории клуба.