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Фомин: «Европа — это мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов»

вчера, 10:19

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о продлении контракта с клубом и желании играть в зарубежном чемпионате.

Мой агент говорит о том, что был вариант с Европой по ходу переговоров с «Динамо»? Честно, я был далек от переговоров. Как проходили переговоры, не знаю — главное, что все хорошо. Европа — это мечта. Мальчишеская мечта. Хотел играть в Лиге чемпионов. У меня в детстве висел плакат с Зиданом. Сейчас я в «Динамо», у меня скоро 150 матчей за клуб. Задача — играть в «Динамо» хорошо, выигрывать трофеи и оставить свой след в истории клуба.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 13:21
Будь он игроком Зенита, сразу бы подняли вопль, что выбрал деньги. Но а тут стало быть выбрал футбол.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:41
В детстве все мальчишки мечтают играть в Лиге Чемпионов, но не все прилагают максимальные усилия для достижения заветной мечты, и Фомин к сожалению относится к этой категории. Ещё четыре года назад своей игрой за футбольный клуб Уфа Фомин обратил на себя внимание многих клубов и на него возлагали большие надежды тренеры, как в Динамо, так и главной команды страны. Но оказавшись в Москве, вкусив все прелести столичной жизни, буквально через год забыл все свои детские грёзы и вполне доволен тем, что имеет. А болельщики, которые ещё совсем недавно признавали его одним из лучших на поле, теперь всё чаще подвергают Даниила критике, тренерский штаб лишил его капитанской повязки, а Главный тренер нашей сборной уже и вовсе забыл про него. Но после продления контракта с Динамо у него есть ещё целых пять лет, чтобы всё таки оставить о себе самое положительное впечатление у фанатов клуба и у всех футбольных специалистов. Удачи ему и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 11:30
так часто бывает
мечты это одно, а судьба - другое !
au32uvvfmd7d
au32uvvfmd7d
вчера в 11:18
Кутепов тоже мечтал играть в Милане, где он?
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:16
В недалеком будущем никто выше РПЛ не прыгнет.
ef3csn9xbj88
ef3csn9xbj88
вчера в 11:10
Только игроки типа Фомина мечтают играть в Европе, не играя толком дома.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:06
Помечтай и играй за Динамо хорошо!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:54
Понял видимо, что в Европе нормальным клубам никому не нужен особо. А там кому может и нужен в Сербии, Швеции, Греции, возможно в Турции, Франции, Голландии командам второй десятки и т.п., никто и близкой ЗП не даст, что в Динамо. Продолжит вариться в РПЛ, как и многие другие.
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